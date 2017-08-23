30 Ağustos 2017’de Şanlı Zafer’imizin yıldönümünde

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ OLARAK ANITKABİR’DEYİZ

30 Ağustos; Emperyalist Yedi Düvele boyun eğmeyenlerin zaferidir

30 Ağustos; Emperyalistlere boyun eğen, onlara onurunu, halkını, namusunu ve vatanını satan yerli işbirlikçilere karşı verilen mücadelenin zaferle taçlanmasıdır.

30 Ağustos; Mazlum Halkların Ulusal Kurtuluşlarına örnektir, onlara moraldir, umuttur.

30 Ağustos; “Hasta Adam” denilerek öldürülmeye, yok edilmeye çalışan bir halkın küllerinden yeniden doğmasıdır.

30 Ağustos; burunları Kaf Dağında olan ABD ve AB Emperyalistlerine, Türk ve Kürt Halklarının birlikte yapıştırdığı bir tokattır.

30 Ağustos; Halklar birlik olursa önünde hiçbir gücün duramayacağının kanıtıdır.

30 Ağustos; Mustafa Kemal ve Yoldaşlarının kararlılığıdır, cesaretidir, yiğitliğidir, onuru yaşamdan önemli kılmalarıdır.

30 Ağustos; Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın şanlı finalidir.

30 Ağustos 2017’de Şanlı Zaferimizin yıldönümünde HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ OLARAK ANITKABİR’DEYİZ.

AKP’giller’in bayramlarımızı yok etmek istemesine inat…

Mustafa Kemal ve Yoldaşlarının anısını ortadan kaldırmak istemelerine inat, Anıtkabir’i yok etmek istemelerine inat, bayraklarımızla, dövizlerimizle, pankartlarımızla orada olacağız.

Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın Önderi Mustafa Kemal’in gerçek devamcıları olarak, o yiğit insanların zaferini nihai sonucuna ulaştıracak sosyal kurtuluşu gerçekleştirmeye yeminli Devrimciler olarak Anıtkabir’de olacağız.

Umudunu hiç yitirmeyen, AB-D Emperyalistlerine boyun eğmeyen, onuru kaybetmektense ölmeyi yeğleyen, Vatan aşkını dile getirmekten çekinmeyen, Birinci Kuvayimilliyecilerin mücadele ettiği Vahdettin’lerle, Damat Ferit’lerle, Ortaçağcılarla mücadeleyi hiç bırakmayan, cesaret vatanına sahip, bilimli, bilinçli, kararlı, inançlı mücadeleyi zaferle taçlandıracak İkinci Kurtuluş Savaşçıları olarak Tandoğan Meydanında olacağız ve Anıtkabir’e yürüyeceğiz.

Halkımızı İkinci Kuvayimilliyecilerin saflarına bekliyoruz. 23.08.2017

Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi