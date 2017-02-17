Kanlı Zalimin geleni gideni bitmiyor

Geçen haftalarda İşkenceci CIA Başkanı, şimdi de insan soyunun en büyük düşmanı ABD Emperyalizminin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford topraklarımızı kirletiyor, kanlı elleri ve ayaklarıyla. Konu aynı, Suriye’de ABD Askeri öleceğine Türk Askeri ölsünün emirlerini vermek. Bunun planını, projesini kuklalarının ellerine vermek. Yerli satılmışlar tamam!.. Onların peşinde koştukları makam, mevki, parayı verirsek, iktidarlarını bir süre daha garanti edersek, bize ne istersek vermeye hazırlar. Onların zaten yıllardır verdikleri bundan sonrada hep vereceklerinin garantisi zaten. Halkı nasıl ikna edebiliriz, onlara nasıl yedirebiliriz bu ihaneti, onların derdindeler ABD Emperyalistleri ve yerli satılmış hainleri. Kısmen o da kolay. CIA, Pentagon İslamıyla zaten Halkın büyük çoğunluğunu beyin hasarına uğrattılar, düşünemez, sorgulayamaz hale getirdiler. Ses çıkartacakları da devlet zoruyla sindirdiler. Ama yine de bu Halkın “Yetti Gayrı” diyerek ayağa kalkabileceğinden korkuyorlar. Halka gerçekten Anti Emperyalist Devrimcilerin önderlik edebileceği korkusu var. O yüzden çok ince hesap yapıyor bu alçaklar.

Şimdilerde hedef Rakka. ABD Emperyalistleri 15 Temmuz Paylaşım Savaşı sonrası onursuzlaştırılan, kişiliksizleştirilen, itibarsızlaştırılan Türk Ordusu’nu Ortadoğu Cehenneminde iyice yakmak istiyor. Bir daha kendine gelmesin isteniyor. Mehmetçiğin canı kıymetsiz, bizim yankimiz yerine onlar feda olsun diyorlar kısacası.

Ama bugünler de gelip geçecek. Eninde sonunda bu halk tıpkı 1920’lerde olduğu gibi, Gezi İsyanı’mızda olduğu gibi yeniden ayağa kalkacak, bu insan soyunun en büyük düşmanlarını bu sefer bir daha tarihin hiçbir aşamasında yer almamak üzere tarihin karanlık sayfalarına gömecekler. Devri sabık yaratılacak, yapılan her ihanetin hesabı sorulacak bu hainlerden.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

17.02.2017

Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi