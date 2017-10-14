Nakliyat-İş'ten:

Dünya Sendikalar Federasyonu DSF’nin Real Market İşçileri ile İlgili Dayanışma Açıklaması

Dünya Sendikalar Federasyonu Türkiye’de Hileli İflasa, Haklarının Gasp Edilmesine ve Sarı Sendikacılığa Karşı Mücadele Eden Real Hipermarket İşçileriyle Dayanışma İçerisinde

Dünya’da 5 kıtada farklı iş kollarda 92 milyon üyesi bulunan Dünya İşçi Sınıfının Sınıf Temelli Sendikal Mücadele Örgütü DSF Türkiye’de Real Hipermarket işçilerinin haklı mücadelesini destekliyor.

Real Hipermarketler zinciri Almanya’nın uluslararası tekeli olan Metro Grup A.G.’nin Dünya’da farklı ülkelerde faaliyet gösteren bir işletmesidir.

Metro Grup A.G. birçok ülkede Real Hipermarketlerin faaliyetlerine son vermiştir. Türkiye’de de 2014 yılında Real Hipermarketleri Türk işletmesi olan Beğendik Grup’a satmıştır. Real Hipermarketlerin Türkiye’de 12 mağazası ve 1700 çalışanı vardır. Beğendik Grup daha sonra Real Hipermarketlerini hileli bir şekilde iflasını istemiş ve mahkeme 27 Temmuz 2017’de Real Hipermarketlerin iflasına karar vermiştir. 12 mağazanın bir kısmı 2014’ten sonra kapatılmıştır. Ancak iflas sonucu kapatılan mağazalarda çalışan 1700 işçinin yasalara göre ödemesi gereken kıdem-ihbar, yıllık ücretli izin gibi hakları iflas gerekçesi ile ödenmemiştir. İşçilerin toplam alacakları 10 milyon Avro ’dur.

İşyerinde yıllardan beri örgütlü olan sözleşme yapan, işçilerden aidat alan Türk-İş üyesi sarı sendikacılık yapan Tez Koop-İş sendikası hiç bir şey yapmamıştır.

Sarı sendikacılık yapan Tez Koop-İş işverenlerin hileli iflasına, işçilerin yasal haklarının gasp edilmesine ortak olmuştur.

Türkiye’de olağanüstü (OHAL) koşullarına karşın 300’e yakın Real Hipermarket işçileri iki ayı aşkın zamandan beri İstanbul’da, Ankara’da, Konya’da Kocaeli’de, Kayseri’de, Adana’da eylemler yapmaktadır. Türkiye’de ki yasalara göre Metro Grup A.G. Real Hipermarketleri satmadan önceki süreden işçilerin tüm haklarından sorumludur.

Real Hipermarketleri işçileri DSF üyesi Nakliyat-İş’in öncülüğünde mücadele etmektedir. Metro Grup A.G.’nın en büyük mağazaları olan İstanbul, Ankara, ve Adana’da bulunan mağazaların önünde haftanın belirli günleri eylemler devam etmektedir.

Yaşasın Real Hipermarketler Zinciri İşçilerinin Hileli İflasa, Haklarının Gasp Edilmesine ve Sarı Sendikacılığı Karşı Mücadelesi

12.10.2017

DSF Sekretaryası