9 EYLÜL 1922 İZMİR’İN KURTULUŞU HALKIMIZA KUTLU OLSUN.

Emperyalistler ve yerli satılmışlar cephesinin Sevr Planının tarihin çöplüğüne atılışının son noktasıdır 9 Eylül. 4 yıl süren Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşımızın taçlanışıdır 9 Eylül.

Kutlu olsun!

Emperyalist çakallara ve yerli satılmışlara karşı ulusal onurun şamarıdır 9 Eylül.

Kutlu olsun!

Emperyalistlerin gözetiminde 15 Mayıs’ta İzmir’i işgal eden Yunan askerleri, yaptıkları zulüm ile halkı bezdirirken, Kuvvayımilliyeciler halkın onurunu korudular. Emperyalist işgale karşı direnen Halkımız Mustafa Kemal ve silah arkadaşları önderliğinde destan yaratarak 9 Eylül 1922 günü işgalci Yunan askerlerini denize döktü.

Bu günlerde halkımızın dilinden düşmeyen “İzmirin dağlarında çiçekler açar” marşını yaşama geçirdiler. Belkahve’den İzmir’e giren Ordumuz halkımıza özgürlük getirdi.

Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının önderliğindeki ordu halkın ordusuydu. Tam bağımsızlığı ülkü edinmiş Kuvvayımilliyecilerin yarattığı orduydu. Bu nedenle vatan toprağının işgal edilmesine karşı direndiler, kazandılar. Şehitler verdiler, gazi oldular, ama Bağımsız Türkiye’den vazgeçmediler.

İşgal ordusu “GELDİKLERİ GİBİ GİTTİLER”. O gün 9 Eylül 1922 de Hasan Tahsin dirildi. Çünkü attığı ilk kurşun Mustafa Kemal önderliğinde Kurtuluş Savaşında yaşam bulmuş, direniş bayrağı 30 Ağustos’ta zafer kazanmış, 9 Eylül’de İzmir’’de taçlanmıştır.

Ancak vatan toprağının değerini bilmeyenler tarafından ülkemiz topraklarında Emperyalistler üsler kurdu. Emperyalistlerin savaş aygıtı NATO‘nun üyesi oldular. Bu uğurda Kore’de şehitler verdik. ABD emperyalizminin gönlü olsun diye. Topraklarımızdan kalkan uçaklar Ortadoğu’da özellikle Suriye’de halklara kan kusturdular.

Vatan toprağının değerini bilmeyen AKP’giller Lozan’la kazanılmış Ege Adalarının işgaline göz yumdular. 18 Ada ve 1 kayalığımız Yunanistan’ın işgali altındadır. Buna AKP’giller ve Türk Silahlı Kuvvetleri göz yummaktadır. Bu mu Mustafa Kemal geleneği? Topraklarımızın işgaline karşı savaşan Kuvvayımilliyecilere karşı hiç mi sorumluluğunuz yok?

Denize döküldükleri Ege Denizi’ndeki adalarımızı tek tek işgal ederek Yunanistan intikam almaktadır. Büyük Yunanistan hayallerinden vazgeçmeyen Yunanistan Ege adalarını işgal etti. Adalarımızı askeri üsleri haline getirdikleri yetmezmiş gibi komutanları Bizans Bayrakları altında törenler düzenliyorlar. Kıbrıs’taki görüşme masalarında Türk askerlerinin çekilmesini istemekteler. Diyorlar ki; biz geliyoruz. Megalo İdea’yı vatan topraklarınızı işgal ederek gerçekleştiriyoruz.

Kıbrıs’ta vatan topraklarını savunamayanlar, anlaşmaların çiğnenmesine göz yumanlar, Ege Adalarının Yunanistan işgaline sessiz kalanlar Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşının kazanımlarına ihanet etmektedirler. Bunlara sessiz kalanlar, karşı çıkmayanlar Emperyalistlerin suç ortaklarıdır.

HKP; 9 Eylül 1922 de Emperyalistlerin denize döküldüğü ve yedi düvele karşı kazanılan Kurtuluş Savaşının tüm kazanımlarını savunmakta, vatan topraklarını peşkeş çekenleri teşhir etmekte, hukuk savaşı vermektedir.

HKP; Birinci Kurtuluş Savaşının devamcısıdır. Yarım bırakılan devrimleri başaracak, İkinci Kuvvayımilliye ruhuyla savaşacak, DEMOKRATİK HALK İKTİDARINI kuracaktır.

Yeni 9 EYLÜLLER HKP ÖNDERLİĞİNDE YARATILACAKTIR.

İNANCIMIZ TAMDIR.

HAYDİ, HKP SAFLARINA!

HKP İzmir İl Örgütü