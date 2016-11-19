AB-D Emperyalistlerinin kanlı katliam örgütü NATO ülkemizden defol!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 20 Kasım Pazar günü Türkiye’ye geliyor. Dünya halklarının kanına bulanmış ayaklar basacak topraklarımıza. Bu topraklar dünyanın zaferle sonuçlanan ilk ulusal kurtuluş savaşı olan Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşımıza tanık oldu. Birinci Kurtuluş Savaşçılarının kanlarıyla sulandı. Zulme karşı hep mücadele etmiş, boyun eğmemiş bir halkın toprakları, ABD-AB (AB-D) Emperyalistlerinin kanlı katliam örgütünün temsilcileri tarafından kirletiliyor. AB-D Emperyalistleri ve onların yerli işbirlikçisi AKP’giller tarafından, acıların, Türk ve Kürt halkları arasında kanlı boğazlaşmaların yaşandığı bir diyara döndürüldü ülkemiz.

AB-D Emperyalistlerinin Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ile Ortadoğu’nun haritasını yeniden şekillendirdikleri artık en kör göze bile batarcasına apaçık ortada. Bölgemizde bu projeye şu anda direnen tek ülke Suriye ve onun Antiemperyalist lideri Beşar Esad. Irak, Libya, Suriye derken sıra Türkiye’ye geldi. Türkiye’nin de üçe bölünme, yani Yeni Sevr’e sürüklenme projesi hayata geçiriliyor şu anda.

Bu NATO Sekreteri Stoltenberg niye geliyor ülkemize?

AB-D Empeyalistlerinin yeni direktiflerini vermeye geliyor. Ülkemize ve bölgemize yönelik yeni kanlı katliamlar, kanlı boğazlaşmalara için işbirlikçileri-uşakları olan AKP’giller’e direktiflerini vermeye geliyor.

Stoltenberg ise geliş gerekçesini bakın nasıl demagojilerle anlatıyor:

Stoltenberg, 15 Temmuz sonrası Türkiye’nin içinde bulunduğu durumdan dolayı NATO üslerinde görevli Türk askerleri arasında iltica talep edenler olduğunu söyledi. Bazı Türk askerlerinin, görevli oldukları üssün yer aldığı ülkelerden sığınma hakkı istediğini belirtti.

İşte Stoltenberg de Pazar günü İstanbul’a gelişini bu konuyla ilişkilendirerek, yapacağı görüşmelerde insan hakları meselesini gündeme getireceğini bildiriyor. 15 Temmuz’daki sözde “darbe” girişimi sonrası yaşananlara atıfta bulunarak, Türkiye’nin hukukun üstünlüğüne saygı duyması için çağrıda bulunuyor.

Bre namussuz, bre kanlı zalim!

Türkiye’de iki Şeriatçı-Ortaçağcı güç, AKP’giller ve Pensilvanya’lı İblis Fethullah Gülen tayfası arasındaki kanlı kapışmanın baş mimarı AB-D Emperyalistleri değil mi? Bu AB-D Emperyalistleri, NATO’nun bel kemiği, baş çekeni değil mi? NATO demek AB-D Emperyalistleri, özellikle de ABD Emperyalistleri, CIA demek değil mi?

Bu iki Ortaçağcı güçlerden birini, AKP’giller’i galip getireceğiz diye, yüzlerce insanın katline sebep olan AB-D Emperyalistleri değil mi? Onların kanlı katliam örgütü NATO değil mi? Türkiye’nin üçe bölünme sürecini hızlandırmak için siz tertipletmediniz mi bu kanlı kapışmayı?

Ergenekon, Balyoz operasyonlarıyla direnci ve onuru büyük ölçüde ayaklar altına alınan Türk Ordusu’nda kalan son direnç kırıntılarını da yok etmek için, siz tertiplemediniz mi?

Şimdi kalkmış güya “insan hakları” konusunda uyarmak üzere Türkiye’ye geldiğinizi iddia ediyorsunuz. Kimi uyaracakmışsınız? İnsanlık düşmanlığında, vicdansızlık ve ahlaksızlıkta sizi aratmayacak bir iktidarı, AKP’giller’i. Peh, gülünür buna ancak.

“İnsan hakları” konusundaki sicilinize bakalım:

1950’de Türkiye’nin NATO’ya girişiyle birlikte kanlı katliam örgütü Kontrgerilla’yı Türkiye’de kuran NATO değil miydi? Üstelik sadece Türkiye’de değil, CIA desteğiyle NATO ülkelerinde, dünyayı Sovyetler Birliği’nin yaymakta olduğu Sosyalizm güneşinden esirgemek için kanlı katliam örgütleri kuruldu. Bu örgüt sadece Türkiye’de 12 Eylül Faşist Diktatörlüğüne gerekçe oluşturacak uygun zemini hazırlamak için 5000 insanımızın canına kıymıştır.

AB-D Emperyalistleri, NATO ve AKP’giller, Suudi Arabistlan, Katar gibi emperyalizm uydusu devletler değil midir, bağımsız devletlere, hiç sebepsiz, namussuzca bahanelerle saldıran? Ortadoğu’da işgaller yapan, Irak Cumhurbaşkanı Saddam’ı idam ettiren, Libya devlet başkanı Kaddafi’yi linç ettiren. Ve ortalama 5 milyon civarında masum Müslüman insanı bu saldırılarda katlettiren. Milyonlarcasını yerinden yurdundan eden. 1 milyon 200 bin ila 1 milyon 250 bin arası Suriyeli Türkiye’de şu anda.

İşte NATO budur, ABD Emperyalistlerinin, AB Emperyalistlerinin kanlı katliam örgütüdür. Milyonlarca masum insanın katline sebep olmuştur, bilfiil katliamlar yaptırmıştır, yapmıştır. Bu kanlı örgütün eli, ayağı kanlı sekreteri Stoltenberg, bugün suç ortağı AKP’giller’e yeni direktiflerini vermek üzere ülkemiz topraklarına elini kolunu sallayarak girebiliyor. Ancak, zalimler er geç hesap verecek. Dünya halkları Ortadoğu’da da, dünyanın acılar içinde kıvranan diğer yerlerinde de uyanacak, örgütlenecek ve bu emperyalist haydutları, bütün uşaklarıyla birlikte Tarihin çöplüğüne, İnsanlık Tarihinde lanetle anılan diğer zalimlerin yanına gönderecek. 19.11.2016

Katil NATO Ortadoğu’dan defol!

Katil ABD Ortadoğu’dan defol!

Gün Gelecek Devran Dönecek Katiller Halklara Hesap Verecek!

Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi