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ABD ve AB Emperyalistlerini Bunların Kuklaları Meclisteki Amerikancı 4 Partiyi PKK’yi, IŞİD’i, PYD’yi, YPG’yi, TAK’ı Lanetliyoruz

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Halkın Kurtuluş Yolu

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