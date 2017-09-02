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Aklını özgürce kullanabilme yeteneğine sahip CHP’li kardeş; Sorosçu Kemal ve avanesinin “muhalefet” adı altında bütün yapıp ettiği, sadece ve sadece pasifikasyon olmuştur

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Halkın Kurtuluş Yolu

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