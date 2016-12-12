AKP’giller; Aile Efratlarına Kurdurdukları Vakıflar Eliyle Kamu Mallarımızı Sahipleniyorlar

AKP’giller, siyaseten Cumhuriyetin tüm kurumlarını ele geçirip dönüştürdükleri, bir kısmını da tamamen etkisiz bırakıp ortadan kaldırdıkları gibi, aile efratlarına kurdurdukları Vakıflar eliyle de kamu mallarımızı yağmalamaktalar.

Bunlardan en sonuncusu Samsunda yaşandı.

Gazetelerden edindiğimiz bilgiye göre;

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 08.06.2016 tarihli 11’inci birleşiminde alınan kararla; Belediyenin Samsun İl Merkezinde yurt olarak kullanılabilecek taşınmazı olmadığı halde, yurt olmaya elverişli bir binanın 10 yıllığına TÜRGEV’e bırakılmıştır.

Ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 23.09.2016 tarihili 16’ncı birleşiminde aldığı kararla; İlkadım İlçesinde bulunan Paşa Konağı’nın KADEM’e (Kadın ve Demokrasi Derneği) 3 yıl süre ile bedelsiz olarak verilmiştir.

Bu da yetmemiş Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi 08.12.2016 tarihli 22’nci birleşiminde aldığı kararla, İlkadım İlçesinde bulunan “Samsun Evlerinden B blok olarak adlandırılan ev” TÜGVA’nın kullanımına bırakılmıştır.

Oysa Samsun belediyesi; vergi, SGK vb. borçlarını ödeyemeyen bir belediyedir. Borç batağında olduğundan Ulaşıma zam yapmış, mezar fiyatlarını bile artırmış bir belediyedir.

Böylesine borç batağında yüzen bir belediyenin bu bina tahsislerinin tamamı peşkeştir, vurgundur, kamu malını Vakıflar eliyle aşırmaktadır.

Osmanlı’da da böyle işlevler gören vakıflar eliyle kamu mallarını aşıran bir avuç Ortaçağcı Tefeci- Bezirgan vurgun vurmuştur.

Ancak, gerçek yurtsever, halksever ve kamucu parti olan partimiz bu vurguncuların peşini bırakmamakta kararlıdır. Geçmişte Konya’daki vurgunlarının üstüne gittik. Şimdi de Samsun’daki peşkeşlerini ve işledikleri suçları ortaya çıkarıyoruz.

Bundan iki yıl önce de Konya’da Devlete ait yurdu TÜRGEV’e 29 yıllığına tahsis edip, devlet yurdu için de aylık 160 bin TL’ye yeni bina kiralamışlardı. O zaman da bunların peşine düştük ve haklarında suç duyurusunda bulunmuştuk. Konya Valiliği, işlem başlatma zorunda kalmış ve Konya Belediye Başkanlığı da aylık 5 bin TL. Ecrimisil çıkarttıklarını partimize bildirmek zorunda kalmıştı.

Biz bunun da peşkeş olduğunu, çünkü bu yerin değerinin aylık 5 bin liranın çok üstünde olduğunu, kaldı ki, devletin kendisinin ise aylık 160 bin lira ödeyerek yeni yurt kiraladığını belirterek, Konya Belediyesi Encümen Üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunmuştuk.

Bununla birlikte, İçişleri Bakanlığı’nca, suç duyurusunda bulunduğumuz Vali, Belediye Başkanı ve diğer kamu görevlileri hakkında işleme koymama kararı verilmişti. İtiraz ettik ve Danıştay 1. Dairesinin kararı ile işleme koymama kararını kaldırttık, ama bu kez de yargılama izni verilmedi. Buna da itiraz ettik reddedildi. Şu anda bu dosyamız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin önünde.

HKP olarak bu vurguncuları, kamu malı aşıranları ve bunlara yardım ve yataklık edenlerin peşini bırakmıyoruz, bırakmayacağız.

Bu nedenle; sorumluların yargılanmaları ve cezalandırılmaları amacıyla avukatlarımız, 12/12/2016 günü; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Samsun Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilmek üzere SUÇ DUYURUSUNDA bulundular.

Suç Duyurusu dilekçesinde; Recep Tayip ERDOĞAN ve çocukları Bilal ERDOĞAN Esra Erdoğan Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın kardeşi Abdurrahman Topbaş ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ, Samsun Eski ve Yeni Valileri İbrahim Şahin ve Hüseyin Aksoy haklarında, “Görevi kötüye kullanma (TCK.257/1,2), görevinden kaynaklı kişi ve kurum kayırma (ayırımcılık- TCK.122/1-a), bilerek ve isteyerek kamu zararına sebep olmak (İrtikap- TCK. 250/1), Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılığa neden olmak (TCK. 158/1-d-e)” suçlarından yargılanmaları istenmiştir.

Ayrıca avukatlarımız, 17/25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları döneminde, zamanın Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın; “TÜRGEV’e ait 143 gayrimenkul olduğu”na yönelik açıklaması nedeniyle tanık olarak dinlenmesini de talep etmişlerdir.

Biliyoruz, bu suç duyurumuz hakkında da işlem yapacak cesarette, vicdanının sesini dinleyen ve gerçekten hukukun üstünlüğüne inanan savcılar çıkmayacak. Ancak yapılan hukuksuzluklar ve “tüyü bitmemiş yetim hakkı”nın aşırılması ortadadır. Eğer bu ülke bırakalım hukuk devleti olmayı “kanun devleti” olsa bile, yukarıda yazıldığı gibi bu suçların Türk Ceza Kanununda hep bir karşılığı vardır.

Olsun bakalım, bu devran böyle gitmeyecek. Devran döndüğünde, Demokratik Halk İktidarında, bu kamu mallarını aşıranlardan diğer siyasi suçlarıyla birlikte tek tek hesap sorulacaktır. 12/12/2016

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

GENEL MERKEZİ

Yapılan Suç Duyurusu Dilekçesi:

SAMSUN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Şikayetçi…………….: Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı

Karanfil Sk. No:24/15 Kızılay/ANKARA

V e k i l l e r i……..: Av. Orhan ÖZER, Av. Metin BAYYAR, Av. Ayhan ERKAN, Av. Ali Serdar ÇINGI, Av. Tacettin ÇOLAK, Av. Sait KIRAN, Av. Ayça OKUR, Av. Halil AĞIRGÖL, Av. Pınar AKBİNA, Av. Doğan ERKAN, Av. Ferit CÖHCE

Halit Ziya Bulvarı No: 33 Kat: 2/203 Konak/İZMİR

S a n ı k l a r…………..:

Recep Tayip ERDOĞAN- Cumhurbaşkanı

Bilal ERDOĞAN (Türgev yöneticisi, Tügva Vakfı Yöneticisi, Cumhurbaşkanı oğlu)

Esra Erdoğan Albayrak (Türgev yöneticisi, Cumhurbaşkanı kızı)

Sümeyye Erdoğan Bayraktar (Kadem Vakfı Yöneticisi, Cumhurbaşkanı kızı)

Abdurrahman Topbaş – (Tügva Vakfı yöneticisi),

Yusuf Ziya YILMAZ- Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı

İbrahim Şahin –Samsun Valisi

Hüseyin Aksoy–Önceki Samsun Valisi

Suçun işlenmesine oylarıyla katkı veren Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri,

Suç işlenmesine onay veren zamanın İl Genel Meclisi üyeleri.

S u ç……………….…….: Görevi kötüye kullanma (TCK.257/1,2), görevinden kaynaklı kişi ve kurum kayırma (ayırımcılık- TCK.122/1-a), bilerek ve isteyerek kamu zararına sebep olmak (İrtikap- TCK. 250/1), Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılığa neden olmak (TCK. 158/1-d-e)

Suç Tarihi…………….: 09.05.2016 ile 08.12.2016 tarihleri arası

A ç ı k l a m a l a r…….: I- O L A Y :

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı, kısa adı ile TÜRGEV 17 Aralık operasyonlarının ardından basında ve kamuoyunda sürekli haberleri yer almıştır. Türgev’e çeşitli devlet kurumları tarafından yapılan tahsislerin çokluğu kadar usulsüzlüğü ve hukuksuzluğu bu haberlerde yer almalarının başlıca sebebi olmuştur. Hatta bu nedenle müvekkil parti tarafından çeşitli defalar suç duyurularında bulunulmuştur.

05.2016 tarihinde Türgev, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından Türkiye

Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı olarak kamu yararına haiz vakıflardan olduklarını eğitim, öğretim ve yurt hizmeti verdikleri Samsun da da öğrencilere yönelik barınma ve eğitim hizmeti vermek istediklerini, bu itibarla Samsun İl merkezinde yeni öğrenci yurdu açmak için binaya ihtiyaçları olduğunu, bu ihtiyacı gidermek için yani binayı alabilmek için de Belediye ile ortak hizmet projesi gerçekleştirmek talebinde bulunmuşlardır.

Samsun Büyükşehir Belediyesi de 08.06.2016 tarihli 11. birleşimindeki meclis kararı ile

“Belediyemizin; Samsun İl merkezinde öğrenci yurdu olarak kullanılabilecek taşınmazı bulunmamaktadır. Bu nedenle Makamınızca (valilik makamı) da uygun görüldüğü takdirde, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı ile Ortak Hizmet Projesi gerçekleştirmek amacıyla; Samsun İl merkezinde, yurt olarak kullanılmaya uygun bir adet binanın 10 (on) yıl süreyle kiralanması” kararlaştırılmış ve Ortak Hizmet Protokolünün imzalanmasına karar verilmiştir.

2- 07.09.2016 tarihinde Kadın ve Demokrasi Derneği-KADEM, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından, Derneklerinin mevcut siyasal, sosyal ve ekonomik düzenin gelişimine katkı sağlamak amacıyla, kadınlarımızın birikimlerini, yeteneklerini verimli olarak kullanabilecekleri uygun zemini sağlamak için çalışmalar yaptığını, şuana kadar on dört şehirde bulunan temsilcilikleri vasıtasıyla çalışmalarına devam ettiklerini, faaliyetlerini yaygınlaştırmak amacıyla on beşinci temsilciliklerini Samsun da belediyenin de desteği ile açmak istediklerini bildirerek, Belediye ile Dernekleri arasında gerçekleştirilecek ortak hizmet projesi kapsamında Kadın ve Demokrasi Derneğinin Samsun Temsilciliği için yer tahsis edilmesini talebinde bulunmuşlardır.

Samsun Büyükşehir Belediyesi de 23.09.2016 tarihili 16. birleşimindeki meclis kararı ile “Kadın ve Demokrasi Derneği ile Ortak Hizmet Projesi gerçekleştirilmesi, bu kapsamda mülkiyeti Belediyemize ait, tapuda İlimiz İlkadım İlçesi Ulugazi Mahallesi, 279 ada 13 no.lu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Paşa Konağı’nın Kadın ve Demokrasi Derneğine 3 yıl süre ile bedelsiz olarak verilmesi ve Kadın ve Demokrasi Derneği ile yapılacak olan Ortak Hizmet Projesi Protokolünü imzalamak üzere Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’a yetki” verilmesine karar verilmiştir.

3- 15.11.2016 tarihinde bu sefer de Türkiye Gençlik Vakfı –TÜGVA, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından Samsun İl merkezinde gençlere yönelik sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek amacıyla, gençlerin eğitim, kurs ve seminer faaliyetlerini icra edebileceği, kurslarda kazandıkları becerileri sergileyebilecekleri bir yere ihtiyaç duyduklarını bildirerek, TÜGVA Samsun İl Temsilciliği adına yer tahsisini, bu tahsis içinde belediye ile ortak hizmet projesi gerçekleştirmek talebinde bulunmuşlardır.

Samsun Büyükşehir Belediyesi de 08.12.2016 tarihli 22. birleşimindeki meclis kararı ile “Makamınızca da (valilik makamı) uygun görüldüğü takdirde, Türkiye Gençlik Vakfı ile Ortak Hizmet Projesi gerçekleştirilmesi, bu kapsamda mülkiyeti Belediyemize ait olup, İlkadım İlçesi, Selahiye Mahallesi, Halim Kadı Sokak No:3 adresinde bulunan ve tapuda İlimiz İlkadım İlçesi, Selahiye Mahallesi, 472 ada 9 no.lu parselde kayıtlı, Samsun Evlerinden B blok olarak adlandırılan evin, Türkiye Gençlik Vakfı kullanımına bırakılmasına’’ ve Ortak Hizmet Protokolünün imzalanmasına karar verilmiştir.

Basında çıkan bu konulardaki haberlerden bir kaçının linkini sunuyoruz;

(http://www.bursadabugun.com/haber/samsun-buyuksehir-den-turgev-e-bina-yardimi-704178.html

http://www.demokratsamsun.com/m/?id=13588

http://www.gercekgundem.com/yurttan-haberler/213453/turgeve-bir-kiyak-da-samsundan

http://odatv.com/bilal-erdogana-bir-kiyak-daha-1012161200.html)

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından tahsis talebinde bulunan ve bu talepleri bir ay gibi kısa bir süre içerisinde yerine getirilen;

TÜRGEV Vakfı ;

1996 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurdurulmuştur.

Bilal Erdoğan Yöneticisidir. 17/25 Aralık sürecinde yolsuzluklarla adı çok fazla anılmıştır.

Kadem- Kadın ve Demokrasi Derneği ve Vakfı;

2013 yılında kurulmuştur.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar yönetici, başkan yardımcısıdır,

TÜGVA Vakfı;

2013 yılında kurulmuştur.

Bilal Erdoğan Yüksek İstişare üyesidir. Abdurrahman Topbaş (İstanbul Büyükşehir

Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın ağabeyi) Yüksek İstişare Kurulu üyesidir.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yukarıda adları verilen vakıflar olmadan da vakıfların istediği işlemleri yapmış belediye meclis kararları almıştır. Hatta 13.05.2016 tarihli meclis kararı ile gençlik merkezi için imar planı değişikliklerine giderek kendi başına bu sorumluluğu yerine getirmek için adımlar atmıştır. Bu anlamda bedelsiz olarak başkalarına bina tahsis etmesi yasal değildir.

Kaldı ki Samsun Belediyesi, borçlarını ödemek, vergi borçlarını kapatabilmek için de taşınmazlarını hazineye devretmek zorunda kalmış, ulaşıma zam yapmış hatta mezar fiyatlarını da bu nedenle artırmış bir belediyedir. Samsun Belediyesi’nin içerisinde bulunduğu ekonomik bozukluklar nedeni ile de özel bir kuruluşa bedelsiz taşınmaz verme lüksü olamaz, olmamalıdır.

4- Şüpheliler, siyasi nüfuzlarını kullanarak, önceden kurmuş oldukları vakıflar aracılığıyla, memur olan şüphelileri de kanuna aykırı ve kamuyu zararlandırıcı işlemlere zorlayarak kamu mallarına el koymaktadırlar.

Geçmişte, 25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları döneminde, zamanın Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç “TÜRGEV’e ait 143 gayrimenkul olduğunu” açıklamıştı. Osmanlı döneminde kurulmuş vakıflarda bile bu kadar çok taşınmaz yokken, TÜRGEV her geçen gün Emlak Zengini olmaktadır. Bugün bu sayının nerelere vardığını tespit edemiyoruz, ancak en az ikiye üçe katlandığı çok açıktır. Zira şüpheliler Milli Emlak ve diğer kamu arazilerini hukuka, hakkaniyete ve etiğe aykırı yöntemlerle devralmaktadırlar.

Kamunun TÜRGEV’e yaptığı peşkeşlerin listesini burada çıkarmamız mümkün değildir. Ancak başta İstanbul olmak üzere, Konya, Antalya, Tekirdağ, Tokat, Şanlıurfa, Bursa, Kütahya, Adıyaman, Çanakkale gibi Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde bu Vakıflara kamu zararına bedelsiz tahsisler yapıldığı çok açıktır.

Bu tahsislerin bazılarıyla ilgili müvekkil parti adına benzer suç duyurularında bulunduk. Bunlardan Konya’da yapılan bir yurt tahsisi ile ilgili olarak yaptığımız Suç duyurusunda İçişleri Bakanlığının hukuksuz olarak verdiği “soruşturma izni vermeme” kararı itirazımız üzerine Danıştay 1. Dairesi’nin 16/09/2015 tarih ve 2015/218 E., 2015/1236 K. Sayılı kararıyla; “Bakanlık tarafından verilecek karara dayanak bir araştırma raporu hazırlanmadan, sadece Valilik görüşü ve ilgili yazışmalardan yola çıkılarak karar verilmesinin izin vermeye yetkili mercilerce verilecek işleme konulmama kararının objektifliğini, sıhhatini ve hukukiliğini tartışmalı hale getireceği ve 4483 sayılı Kanunun prensiplerine aykırı olacağı açıktır.” denilerek kaldırılmıştır. (EK-1)

Ayrıca, şüphelilerin Konya’daki vurgunlarına ilişkin şikâyetimiz üzerine İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından tahsis işleminin yeniden değerlendirilmesi Konya Valiliği ve Belediyesinden istenmiş, bunun üzerine Konya Valiliğinin 18/08/2014 tarih, 97229992/667.02-10737 sayılı yazısı ile Konya Belediye Başkanlığının ekteki 15/08/2014 tarih, 91498529-903.99-1019/21933 sayılı yazısı tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Belediye Başkanlığının yazısında aynen şöyle denilmektedir:

“İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 14/03/2014 tarih ve 5695 sayılı yazısı ile Bakanlık Hukuk Müşavirliğinin 16/08/2013 tarih, 102776 sayılı görüşü dikkate alınarak TAHSİS İŞLEMİNİN yeniden değerlendirilmesi istenilmiştir.

“(…),

“Mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait iken Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfına (TÜRGEV) tahsis edilen, 6360 sayılı yasa ile belediyemize devredilen öğrenci yurdu binası ile ilgili gerekli fiyat araştırması yapılarak, yer teslim tarihi olan 19.09.2013 tarihinden itibaren Büyükşehir Belediye Encümeninin 05/08/2014 tarih ve 933 nolu kararı ile aylık 5.000 TL (Beşbin) ECR-İ MİSİL BEDELİ ALINMASINA KARAR VERİLMİŞ VE KONUYLA İLGİLİ GEREKLİ YASAL ÇALIŞMALAR BAŞLATILMIŞTIR” (EK-2, 3)

Görüldüğü gibi, Konya Valiliği ve Konya Belediyesi, işbu şikâyetimize konu Samsun Belediyesi ile aynı içerikteki bedelsiz tahsislerin usul ve yasaya uymadığını kabul etmiş ve aylık 5000 TL. Ecrimisil alınmasına karar verildiğini tarafımıza bildirmek zorunda kalmıştır. Yani müvekkil partinin bu şikâyetleri ile (komik rakamlar da olsa) kamunun zararını bir nebze olsun önlemeye çalışmaktayız.

Bu nedenle, soruşturma makamlarının, şüphelilerin, sadece Samsun’da değil ülkenin birçok yerinde benzer suçları işledikleri ve işlemeye devam ettiklerinden şüphelilerin fiillerinin ZİNCİRLEME SUÇ kapsamında değerlendirilmesini talep ediyoruz.

II- HUKUKİ NİTELEME :

a-) Şüphelilerden Recep Tayip Erdoğan, kendi deyimiyle ülkemizin “fiili devlet başkanı” olarak kendisini yasamanın da yürütmenin de yargının da üstünde gören birisidir. Bu kişi ne yazık ki, YARGIYI DA TESLİM ALMIŞ DURUMDADIR. Tasarruflarıyla işlediği hukuksuzluklar karşısında, ne yazık ki kimse, hakkında soruşturma açılmasına cesaret edememektedir.

Ancak suça konu olayda, TÜRGEV vakfının yöneticisi Bilal Erdoğan ve Esra Albayrak Tayyip Erdoğan’ın çocukları olmasa, hiçbir kamu görevlisinin olayımızdaki gibi bir suçu işleyemeyeceği açıktır. O zaman, “Devlet Başkanı” Recep Tayip Erdoğan’ın SUÇUN AZMETTİRENİ olduğu açıktır.

b-) Şüpheliler Esra Albayrak ve Bilal Erdoğan, Babası Recep Tayyip Erdoğan’ın organizasyonu ve yönlendirmesiyle, kamunun tüm imkânlarını kullanarak, menfaat elde etmeyi hedefleyen ve bu amaçla kurdukları TÜRGEV’i kullanarak hem iş çevrelerinde hem de kamu kurumlarında yasal dayanaktan yoksun “bağış” ve gelir elde etmektedirler.

c-) Şüpheli Sümeyye Erdoğan Bayraktar da; diğer şüpheliler Esra ve Bilal gibi babasının organizasyonu ve yönlendirmesi ile kurduğu KADEM Vakfı aracılığıyla kamu mallarını aşırarak haksız menfaat elde etmektedir.

d-) Diğer şüpheliler; tamamen BİAT kültürüyle yetişmiş, zavallı bürokratlardır. Aldıkları kararların suç olduğunu bile bile, suça konu kararları alabilmişlerdir.

III- SUÇ NİTELEMESİ :

Yukarıda açıklanan eylemlerle ilgili olarak:

a-) Sanıkların bilerek ve kasten memuriyet görevlerini kötüye kullandıkları (TCK.257/1,2);

b-) Memuriyet görevlerini kullanarak kişi ve kurum kayırma (Ayrımcılık) suçunu işledikleri ( TCK.122/1-a);

c-) Bilerek ve isteyerek kamu zararına sebep oldukları ve böylece irtikap suçunu işledikleri (TCK. 250/1);

d-) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak Nitelikli dolandırıcılığa aracılık ettikleri (TCK.158/1-d, e) sabittir.

Bu nedenle şüphelilerin hakka, hukuka, hakkaniyete ve yasaya en küçük bir saygı duymadan, paravan vakıfları aracılığıyla kamu mallarına sahip olmalarının önüne geçilmek zorunluluğu vardır.

Türkiye’nin en Yurtsever, Halkçı ve Kamucu Partisi olan müvekkil Halkın Kurtuluş Partisi, “tüyü bitmemiş yetimin hakkı” olan kamu mallarının göz göre göre, devlet başkanının çocuklarına peş çekilmesine seyirci kalmamaktadır. Halkına olan sorumluluğu nedeniyle işbu şikâyetin yapılması zorunlu olmuştur. Baştan beri anlatıldığı gibi kuvvetli şuç şüphesinin varlığı da gözetilerek soruşturmanın acilen başlatılması gerekmektedir.

Sonuç ve İstem…..: Açıkladığımız ve soruşturma sonucu ulaşılacak diğer deliller ışığında, olayla ilgili gerekli soruşturmanın yürütülerek, Eski Başbakan Yardımcımsı Bülent Arınç tanık olarak dinlenmek suretiyle sanıklar hakkında gerekli kamu davasının açılmasını vekaleten saygıyla dileriz. 12/12/2016

MÜŞTEKİ HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

Vekilleri

Avukat Tacettin ÇOLAK Avukat Ferit CÖHCE

EKLERİ:

Danıştay 1. Dairesi’nin 16/09/2015 tarih ve 2015/218 E., 2015/1236 K. Sayılı kararı

Konya Valiliğinin 18/08/2014 tarih, 97229992/667.02-10737 sayılı yazısı,

Konya Belediye Başkanlığının 15/08/2014 tarih, 91498529-903.99-1019/21933 sayılı yazısı

Vekaletname