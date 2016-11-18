AKP’giller madencileri madene gömmeye devam ediyorlar

Onların fıtratında var emekçi düşmanlığı. Onlar vicdan duygusunu, acıma duygusunu, insani olan hangi duygu varsa hepsini silmişler kalplerinden, beyinlerinden. Onlar ar dünyasında değil kâr dünyasında yaşıyorlar. Onlar emekçilerin alınterini pazarlıyorlar. Onlar emekçileri katlediyorlar, “kaderleri böyleymiş”, “güzel öldüler”, “şehit oldular”, diyerek geride kalanları uyutmaya, oyalamaya devam ediyorlar. Çünkü onların fıtratında var Allah’la aldatmak, Allah alıp Allah satmak. Onlar AKP’giller. AKP’giller bu kez de Siirt’in Şirvan İlçesinde Madencileri binlerce ton toprağın altına gömerek katletti. Hayır; kaza değil bu heyelan sonucu gelen göçük, geliyorum diyen bir cinayet. 3 ay önce meydana gelen heyelanda önlem almayan işverendir cinayeti işleyen. Gözlerini para, iktidar hırsı bürümüş AKP’giller’dir katiller.

Madenin açılışında bakır madenin sahibi Ciner Grubu Başkanı Turgay Ciner, AKP’giller’in patronuna “Bizim önümüzü açın başka hiçbir şey istemiyoruz” demiş. AKP’giller’in patronunun yanıtı; “Park Grubu’nun bu ihaleyi kazanması ve süratle şu andaki duruma getirmesi gerçekten beni heyecanlandırıyor. Umarım ki bu çevre halkını da heyecanlandıracak. Her şeyden önce burada 50 milyon dolarlık bir yatırım söz konusu”, oluyor. Önü açılıyor Ciner Grubu’nun. 50 Milyonluk yatırım, olası kazaları önleyecek önlemleri içermiyor. Yandaş Parababalarının ihaleyi kazanması (kazandırılması olarak okumak gerekiyor) AKP’giller’in patronunu heyecanlandırıyor. O kadar heyecanlanıyor, o kadar seviniyor ki işçilerin cinayete kurban edilmesini önleyecek yatırımlar yapılmış mı, olası patlamaları olası heyelanı önleyecek yatırımlar yapılmış mı, onlar görmezden geliniyor. Daha doğrusu maliyetleri yükseltir diye bu tür yatırımlar es geçiliyor. Parababasının kârı işçinin canından daha önemli tabii ki.

Siirt Şirvan Bakır Madeninde maalesef 4 işçi kardeşimiz AKP’giller’in iş cinayetlerine kurban edildi. Madende mahsur kalan işçi kardeşlerimizin durumu belirsizliğini koruyor. HKP olarak cinayete kurban edilen emekçi kardeşlerimizin geride kalan ailelerine sabırlar diliyoruz. Madende toprağın altında kalan madencilerin sağ salim aramıza dönmelerini umuyoruz.

Ant olsun AKP’giller’den, Parabalalarından işledikleri cinayetlerin, döktükleri gözyaşlarının, yetim-öksüz bıraktıkları çocukların hesabını bir bir soracağız. 18.11.2016

Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi