AKP’giller’in İşçi düşmanı OHAL yasağını protesto eden Nakliyat İş’lilere Polis Saldırısı

Hatırlanacağı gibi, Bursa Valiliği ve Gemlik Kaymakamlığı, AKP’giller’in OHAL’ini bahane göstererek Nakliyat-İş öncülüğündeki MSC-MEDLOG Direnişi kapsamında yapılan eylemleri yasaklamıştı. Nakliyat-İş, bu kanunsuz yasaklamayı protesto etmek için bugün Gemlik Meydanı’nda bir basın açıklaması gerçekleştirmek istedi. Ancak AKP’giller’in kolluk kuvvetleri, meşru ve Anayasal haklarını kullanmak isteyen Nakliyat-İş’lilere saldırdı. Nakliyat-İş Genel Başkanı ve yöneticilerini gözaltına almak istedi. Bunu başaramayan polis, aralarında Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve işten atılan MSC işçilerinin de bulunduğu dört kişiyi gözaltına aldı.

AKP’giller’in ve kolluk kuvvetlerinin bu saldırısına karşı Nakliyat-İş Sendikası’ndan bir açıklama geldi. Yapılan basın açıklamasını aynen yayımlıyoruz:

GEMLİK MEYDANINDA BASKILARA, GÖZALTILARA, TEHDİTLERE KARŞIN OHAL YASAĞINI PROTESTO ETTİK

Gemlik’te Anayasal haklarını kullanarak sendikamıza üye olan ve MSC/MEDLOG işvereni tarafından işten atılan üyelerimiz işe geri dönüş mücadelesi için işyerlerinin önünde beklerken Bursa Valiliği’nin ve Gemlik Kaymakamlığı’nın OHAL’i gerekçe göstererek yasaklamaları ve engellemeleri ile karşılaşmışlardır.

Sendikamızda bu gün bu OHAL yasağını protesto etmek için Gemlik Meydanında bir basın açıklaması yapacağını duyurmuş bunun üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü dün akşam saatlerinde ve bu sabah faks göndererek yapılmak istenen bu basın açıklamasının OHAL Kanunu’nun 11/m. Maddesi gereği yasak olduğunu bildirmişlerdir.

Sendikamız bütün bu baskılara ve yasaklamalara rağmen bu gün (23.09.2016 Cuma) saat 12:00 de Gemlik Meydanında işten atılan üyelerimiz, üyelerimizin eşleri ve çocukları, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, alanda toplandığımızda Gemlik Güvenlik Şube Müdürü bu toplanmanın yasa dışı olduğunu ve OHAL gereği bu basın toplantısının yasak olduğunu, dağılmamızı aksi takdirde gözaltı işlemi yapacağını söyledi. Bunun üzerine Genel Başkanımız “Biz bu basın açıklamasının yapacağız, sizde gereğini yapın. Burada yasa dışı hiçbir şey yok, işçilerin hak alma mücadelesi vardır.” dedi.

Basın açıklaması yapmak için pankartların, dövizlerin açıldığı sırada polis kalabalığa müdahale ederek göz altı yapmaya başladı. Sendikamız Genel Başkanı, Örgütlenme Daire Başkanımız, Avukatlar, üyelerimizi göz altına almaya çalıştı. Gözaltına almaya karşı işçiler direnmiş, göz altına alınanları sahiplenmişlerdir. Tüm işçiler göz altına karşı direniş göstermişlerdir. Polis, kitlenin direnişi sonucunda sadece dört kişiyi göz altına alabilmiştir. Göz altına alınanlar Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Sendikamız eski üyesi ve Nemtrans Direnişçisi Ayhan Emir ve Medlog Direnişçisi iki üyemizdir.

Göz altılardan sonra toparlanan kitleye hitaben Genel Başkanımız ve Orhan Sarıbal birer konuşma yaparak bu durumu protesto ettiler. Konuşmaların ardından Genel Başkanımız göz altıların serbest bırakılmasını, alacaklarsa da herkesi almalarını, göz altına alınanlar bırakılıncaya kadar Meydanda bekleyeceklerini belirtti. Kitlenin kararlı bekleyişi sonucunda göz altına alınanlar serbest bırakıldılar. Gözaltından bırakılanlar sloganlar ve alkışlarla karşılandı.

Daha sonra üyelerimizle durum değerlendirmesi toplantısı yapıldı.

Arkasından 33 gündür grevde olan Petrol-İş sendikası üyelerine destek ziyareti yapıldı.

23.09.2016

Nakliyat-İş Sendikası

Genel Merkezi