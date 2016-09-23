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AKP’giller’in İşçi düşmanı OHAL yasağını protesto eden Nakliyat İş’lilere Polis Saldırısı

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Halkın Kurtuluş Yolu

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