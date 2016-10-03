Ayhan Kaya Yoldaş ve Üç Şehitler Ölümsüzdür!

HKP İzmir İl Örgütü ve sevenleri olarak, kanser illeti sebebiyle aramızdan ayrılan Ayhan Kaya Yoldaş’ımızı aramızdan bedence ayrılışının birinci yılında mezarı başında andık.

1978 yılının 1 Eylülü’nde Ankara Şentepe’de eli kanlı faşistler tarafından katledilen üç fidanımız; Mahmut, İbo, Sadi Yoldaşları da Ayhan Yoldaş’la birlikte andık.

Seneyi devriyesi sebebiyle ailesi tarafından Yamanlar Cemevi’nde verilen yemek sonrası Doğançay Mezarlığı’na intikal edilerek Ayhan Yoldaş’ımız ile mezarı başında hasret giderdik.

Mezarbaşı anmasında HKP İzmir İl Örgütü Başkanı ve MK Üyesi Av. Tacettin Çolak konuşma yaparak, Ayhan Kaya Yoldaş’ın genç yaşta aramızdan ayrılması neticesi yaşadığımız üzüntüyü bir kez daha dile getirirken, Yoldaş’ımızın devrimci, cesur, çalışkan bir insan olduğunu, örnek alınacak bir hayat yaşadığını dile getirdi.

Yine devrimci mücadelemiz içinde 1978 yılında faşistler tarafından haince katledilen Mahmut, İbo ve Sadi Yoldaşlarımızın da aynı şekilde gencecik yaşta aramızdan koparıldığı halde, kısacık hayat sürecinde yaptıklarıyla bizlere örnek teşkil ettiklerini ve aramızdan ayrıldıktan sonra da mücadeleleriyle yaşayacaklarını belirtti.

Daha sonra Ayhan Yoldaş’ımızın amcası ve dava arkadaşı İzmir İl Yönetim Üyesi Fahri Kaya da söz alarak üzüntülerini dile getirirken, Ayhan Yoldaş’ın kısacık hayatında örnek bir insan olduğunu vurguladı. Parti görevlerini yerine getirirkenki kararlı tavrını, gerek sendikal gerekse parti örgütlenmesindeki çabalarını dile getirdi. Ayhan Yoldaş’ın da, Mahmut, İbo ve Sadi Yoldaşların da devrimci mücadelemizin içinde sonsuza dek yaşayacaklarını belirtti.

Anma, genç yoldaşların şiirlerini okumaları ile son buldu.

Hayatları ve mücadeleleri mücadelemize ışık tutacaktır!

Ayhan Kaya Yoldaş Ölümsüzdür!

Üç Şehitler Mahmut, İbo, Sadi Yoldaşlar Devrimci Kavgamızda Yaşıyor!

İzmir’den

Kurtuluş Partililer