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“Biji Serok Obama”cılar! Sadece Fidel’e sövmekle yetinmeyin. İsmail Kahraman, ROK, Alçı, Cem Küçük, Aslı Aydıntaşbaş gibi, Mustafa Kemal’e de, Che’ye de, Denizler’e, Mahirler’e de sövün! Daha tutarlı davranmış olursunuz

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Halkın Kurtuluş Yolu

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