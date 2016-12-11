BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) bombaları patlamaya devam ediyor!

Günler ağır.

Günler ölüm haberleriyle geliyor.

Düşman haşin

Zalim

ve kurnaz.

Bugünlerde insanlarımız helalleşerek çıkar oldular evlerinden.

Bir yıl içinde yaşanan 24’üncü patlama oldu bu patlama.

Dün gece saat 22.00 sıralarında Beşiktaş Vodafone Arena Stadı yanında hareket halindeki aracın patlamasının ardından Maçka Parkı yakınında da canlı bomba kendini patlattı. Bu patlamalar sonrası İçişleri Bakanının açıklamasına göre ölen insanlarımızın sayısı 38, 14’ü yoğun bakımda 155 kişi de yaralı.

Birkaç yıl önce televizyonlardan izlerdik Ortadoğu’yu. Pazar yerlerinde patlayan bombaları, ölen masum insanları…

AB-D Emperyalizminin kana buladığı toprakları uzaktan izlerdik. Ancak HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un, bu görüntülerin bize hiç de uzak olmadığını, ülkemizin de AB-D Emperyalistlerinin BOP’u çerçevesinde, yerli uşakları ile birlikte kan gölüne çevrileceğini anlatıyordu: “Yugoslavya, Irak, Libya, Suriye… Sıra Sende Türkiye…” adlı kitabı,

Evet, sıra bizim cehenneme dönüştürülen cennet ülkemizdeydi! Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mız ile yırtıp attığımız Sevr, Yeni Sevr haritası olarak karşımızdaydı artık. Bu plan çerçevesinde en az üçe bölünmeliydi ülke!

Bu nedenle bombalar patlamaya başladı. Sırayla bir Ortaçağcı Gerici IŞİD, bir de Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi bombalar patlatıyordu. İkisi de acımasızca çoluk, çocuk, yaşlı demeden masum sivilleri hedef alan saldırılar yaptılar ve yapıyorlar hâlâ. Şimdiye kadarki veriler, Beşiktaş saldırısının da böyle bir saldırı olduğunu gösteriyor.

Anlaşıldığı kadarıyla bu patlamalar ABD Emperyalistleri ve yerli uşakları amaçlarına ulaşana kadar son bulmayacak. Bir süre daha karanlık günler devam edecek.

Bir kez daha netçe belirtelim ki bu katliamın sorumluları, AB-D Emperyalistleri ve yerli işbirlikçisi AKP’giller’dir. Onlarla amaç birliğine girmiş IŞİD’dir, ÖSO’dur, El Nusra’dır, PKK’dir.

Ancak biz biliyoruz ki “Karanlığın en koyu olduğu an aydınlığın en yakın olduğu zamandır”.

Tarih boyunca hiçbir zalimin zulmü sürekli olamamıştır ve eninde sonunda yok olmuştur zalimler. İşte bizler bunun için mücadele ediyoruz ve inanıyoruz ki; eninde sonunda zalimler Tarihin karanlık sayfalarına gömülecek, insanlık kazanacak!

Saldırıda yaşamlarını yitirenlerin ailelerine, yakınlarına ve halkımıza başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

Ve zafer

Artık hiçbir şeyi affetmeyecek kadar

tırnakla sökülüp

koparılacaktır.

N.Hikmet

11.12.2016

Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi