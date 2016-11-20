Bu davada tek başına olsak da NATO’ya, AB-D Emperyalistlerine geçit vermeyeceğiz!

Halkın Kurtuluş Partisi İstanbul İl Örgütü olarak İstanbul’da düzenlenen NATO toplantısını protesto etmek amacıyla basın açıklaması gerçekleştirdik. Basın açıklamasından önce Siirt’te meydana gelen maden katliamı ve AKP’gillerin tecavüzü meşrulaştırmak için çıkarmaya çalıştıkları yasaya karşı tepkimizi gösterdik. 20 Kasım Pazar günü Taksim Galatasaray Meydanı’nda gerçekleştirdiğimiz basın açıklamamızı Partimiz adına İl Sekreterimiz Ramazan Kap yaptı. Kap, konuşmasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg , 20 Kasım Pazar günü Türkiye’ye geleceğini ve dünya halklarının kanına bulanmış ayaklar ını toprakları mıza basacağını ifade ederek, şunları söyledi: “ Bu topraklar dünyanın zaferle sonuçlanan ilk ulusal kurtuluş savaşı olan Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı ’ mıza tanık oldu. Birinci Kurtuluş Savaşçılarının kanlarıyla sulandı. Zulme karşı hep mücadele etmiş, boyun eğmemiş bir halkın toprakları , ABD -AB (AB-D) Empe ryalistleri nin kanlı katliam örgütünün temsilcileri tarafından kirletiliyor. AB – D Emperyalistleri ve onların yerli işbirlikçisi AKP’giller tarafından , acıların, Türk ve Kürt halkları arasında kanlı boğazlaşmaların yaşandığı bir diyara döndürüldü ülkemiz.”

Eli kanlı emperyalistlerin BOP’u hayata geçirmek için Ortadoğu’ya vahşice saldırdıklarını ve Türkiye’yi de bu savaşa sokmak için elinden geleni yaptıklarını söyleyen Kap, gerçek yurtseverlerin buna asla izin vermeyeceğini ve eninde sonunda ülkemizden ve Ortadoğu’dan emperyalistlerin kovulacağını vurguladı. Eylemimiz; “Kahrolsun AB-D Emperyalizmi”, “Katil AB-D Ortadoğu’dan defol” sloganlarıyla sona erdi. 20/11/2016

Halkın Kurtuluş Partisi İstanbul İl Örgütü