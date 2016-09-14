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Bunlardan biri “FETÖ”, öbürü “TATÖ” Biri ne kadar suça batmışsa, öbürü de o kadar suça batmıştır! Hikayenin özeti bu!..

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Halkın Kurtuluş Yolu

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