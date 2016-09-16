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Bunların ruh dünyasını oluşturan dört bileşen şunlardır: 1- Kamu malı hırsızlığı 2- ABD uşaklığı 3- Muaviye-Yezid-CIA-Pentagon Dinciliği ya da İslamı 4- Acımasızlık, sınırsız zalimlik…

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Halkın Kurtuluş Yolu

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