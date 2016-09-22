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Bütün Savcı ve Yargıçları bir kez daha uyarıyoruz: Şu an yaptığınızın FETO’nun Savcı ve Yargıçlarından zerrece farkı yoktur! Bu yolda devam ederseniz, er ya da geç Kaçak Saraylı Reis’le birlikte siz de Bağımsız Mahkemeler karşısına çıkarılacaksınız! Aklınızda mıh gibi tutun bunu!

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Halkın Kurtuluş Yolu

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