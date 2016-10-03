Dağıttığınız broşürlerin içeriği öte olamaz  

Çekin pis ve kanlı ellerinizi gençliğimizin üzerinden. Sizin ellerinizde Ali İsmail’in, Berkin’in ve nice gencin kanları var. Bizim ellerimizde ise aydınlık geleceğin, yaşamın ve kardeşliğin izleri var.

İki gerici güç olan AKP’giller ile Pensilvanyalı İmam arasında geçen kanlı 15 Temmuz gecesi hesaplaşmasının kazanananı bildiğimiz gibi AKP’giller olmuştu. Yıllardır birbiriyle et ve kemik gibi kaynaşmış olan bu iki gerici güç, çıkarlarının artık uyuşmadığını anladığı anda birbirine karşı önce sinsice ardından açıkça kanlı bir hesaplaşmaya girişip, ülkemizi acımasız bir savaş arasında bırakmıştır.

Bu kanlı hesaplaşmanın kazananı olan AKP’giller ise bu olayın yarattığı sonuçları kendi için bir fırsata çevirmiş ve ülkemizi, başından beri hayalini kurduğu Faşist Tayyibistan rejimine doğru hızlıca giden bir yola sokmuştur. Pensilvanyalı İblis ile yaptıkları kanlı savaşın galibi olduğunu anladığı andan itibaren AKP’giller ülkemizi ilk önce OHAL karanlığının içine sokmuş ve ülkede kendisine karşı olan her kişiyi ve kurumu ya işten atmış ya da uydurdukları yasalar sayesinde engellemiştir. İşte tam da böyle bir zamanda AKP’giller, okulların yeni döneminin açılmasını da fırsat bilerekten Ortaçağcı, yalaka, AKP’giller’in tarihçisi olan Erhan Afyoncu’ya 15 Temmuz sürecini anlattıran bir yazı yazdırıp bir de Faşist Tayyibistan Devleti’nin başı olacak olan kişiye bir önsöz yazdırmıştır. Bu yapılan tamamen AKP’giller’in dindar ve kindar bir nesil yetiştirme projesi içindir. Daha okula yeni başlayan 6-7 yaşlarındaki çocuklara olayların tek suçlusu sanki Pensilvanyalı İblis gibi anlatmışlardır ve daha çocuk yaştaki insanların kafalarını afyonlamışlardır.

AKP’giller yayınladıkları broşürde sanki Pensilvanyalı İblis’in adamlarının devletin ve askeriyenin yüksek kademelerine geldiğinden haberi yokmuş gibi, sanki Pensilvanyalı İblis’in Türkçe Olimpiyatları diye yaptığı gövde gösterisinde AKP’giller’in baş şefinin ve diğer adamları Pensilvanya’ya selamlar ve sevgiler göndermemiş gibi, hatta ve hatta kendisini buralara kadar getirenin ‘eski’ dostu Pensilvanyalı İblis olduğundan haberi yokmuş gibi bir broşür yayınlatması onların ne kadar alçaklaştığının bir göstergesi olmuştur.

Yayınladıkları broşür de her an öfke kustukları ve onun kalıntılarını yıkmaya çalıştıkları Antiemperyalist 1. Kurtuluş Savaşı’mızın önderlerine ve silah arkadaşlarına sahip çıkıp 15 Temmuz gecesi yaşanan iki gerici gücün kanlı savaşını Antiemperyalist 1.Kurtuluş Savaşı’mıza benzetmeleri acı bir komiklikten öte bir şey değildir. Hayatlarını Mustafa Kemal ve laiklik düşmanlığı üzerine kuran AKP’giller getirecekleri karanlık düzen ortaya çıkmasın diye Mustafa Kemal ve Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mıza sarılmıştır bir anda.

Zaten getirdikleri 4+4+4 eğitim sistemi ile günden güne beyinlerini yıkadıkları gençliği artık açıktan kandırıp ileriki dönemlerde kendisine biat eder hale getirmeye çalışmaktadırlar AKP’giller. AKP’giller özgür ve bağımsız bir düşünce etrafında yetişen gençlerin kendileri için ne kadar tehlikeli olduğunu 1968 ve 1978 yıllarının gençliklerinde görmüş ve buna karşı daha ilkokula yeni başlamış çocuklardan, lise çağına gelmiş gençlere kadar kafalarına Muaviye-Yezid-CIA İslamı’nı afyonlamışlardır. Ve bunun sonucunda da sokaklara “Şeriat isteriz” sloganları ile çıkan kitleyi yazdıkları bu broşürde sözde demokrasi nöbetçileri olarak tanıtmışlar ve Faşist Tayyibistan rejimini kurmak için adım adım yol almışlardır.

Ama bizler, Halk Kurtuluşçu Liseliler olarak uyarıyoruz; Çekin pis ve kanlı ellerinizi gençliğimizin üzerinden. Sizin ellerinizde Ali İsmail’in, Berkin’in ve nice gencin kanları var. Bizim ellerimizde ise aydınlık geleceğin, yaşamın ve kardeşliğin izleri var. Sizin kanlı ellerinizin ve ortaçağcı kafalarınızın ne bizim temiz ellerimizi ne de ilerici, devrimci düşüncelerimizi kirletmesine izin vermeyeceğiz. Örgütleneceğiz, güçleneceğiz ve sizi er geç ortaçağcı düşüncelerinizle beraber tarihin çöplüğüne göndereceğiz. 22.09.2016

Yaşasın Parasız, Demokratik, Laik ve Anadilde Eğitim Mücadelemiz!

Halk Kurtuluşçu Liseliler