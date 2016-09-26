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Demek öyle Tayyip… Pensilvanyalı İmam, “bir meczup”. Peki, bir meczuba “araziler, arsalar veren” kim olur o zaman?

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Halkın Kurtuluş Yolu

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