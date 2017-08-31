Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!

Üç Şehitler ve Engin Yüzbaşıoğlu Yoldaş Ölümsüzdür!

Ankara’nın Şentepe’sinde 1980 öncesi Ankara'da ilk yargısız infazla aramızdan bedence koparılan Mahmut-İbo-Sadi Yoldaşları ve Ankara Karşıyaka’da arkadan vurularak katledilen Engin Yüzbaşıoğlu Yoldaş’ı mezarları başında andık.

İlk olarak 1 Eylül 1979’da katledilen Şentepe’nin üç Kızıl Karanfili; Mahmut-İbo-Sadi Yoldaşları anmak için Ankara Karşıyaka Aezarlığında toplandık.

Ardından Kortejimizi oluşturarak ve en önde Şehitlerimizin ve Partimizin pankartı ile yürüyüşe geçtik. Yürüyüşte “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür”, “Mahmut İbo Sadi Ölümsüzdür”, “Engin Yoldaş Ölümsüzdür”, Kahrolsun Faşizm Yaşasın Sosyalizm” sloganları atıldı.

Yürüyüşün ardından mezar başı anmasına geçildi. Mezar başında tüm Devrim Şehitleri için bir dakikalık saygı duruşu yapılmasının ardından, Yoldaşların mücadelesini anlatmak için Kurtuluş Partisi Gençliği’nden Sezer Yoldaş söz aldı.

Sezer Yoldaş konuşmasında; bundan 39 yıl önce Pol-Bir’li faşistler tarafından katledilen Mahmut-İbo-Sadi Yoldaşların Şentepe’deki gecekondu mahallesinde yaşayan emekçi halkı resmi-sivil faşistlerin zulmünden kurtarmak için yürüttükleri mücadeleyi, Şentepe Halkının gönüllerinde edindikleri yeri, Yoldaşların katledilmesinden sonra oranın yani yoldaşlarımızın son nefeslerini verdikleri yerin artık “Üç Şehitler Tepesi” olarak anıldığını anlattı. Sonrasında ise Yoldaşların mücadele bayrağının şimdi bizim yani Kurtuluş Partililerin ellerinde olduğunu söyleyerek konuşmasını bitirdi.

Mahmut-İbo-Sadi Yoldaşların anmasının ardından yeniden kortejimizi oluşturup Ankara Karşıyaka’nın Devrim şehidi Engin Yüzbaşıoğlu Yoldaş’ın mezarına sloganlarımız ile yürüdük.

Burada da Tüm Devrim şehitlerimiz için yapılan saygı duruşunun ardından Kurtuluş Partisi Gençliği’nden Umut Yoldaş söz aldı.

Umut Yoldaş konuşmasında, Engin Yoldaş’ın kısa yaşamına sığdırdığı mücadelesini anlattı. Faşistlerin tüm tehditlerine karşın mücadeleyi daha da büyüttüğünü, tehditlerinden sonuç alamayan katillerin Yoldaş’ımızı haince ve korkakça arkasından vurduğunu, Yoldaş’ımızın vurulmasına rağmen faşistlerin üstüne üstüne yürüyüp “Kahrolsun Faşizm” sloganını haykırdığını, Yoldaşlarına, Usta’mız Türkiye Devrimi’nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı’nın mücadelesini miras bıraktığını anlattı.

Mahmut-İbo-Sadi ve Engin Yoldaşların ve Tüm Devrim şehitlerimizin bize emanet ettiği mücadeleyi zafere ulaştıracağımıza, insanın insanı ezmediği, halkın adaletinin hüküm sürdüğü düzeni kuracağımıza yani Demokratik Halk Devrimini gerçekleştirip Sosyalizmi zafere ulaştıracağımıza söz vererek anma programımızı sonlandırdık. 30 Ağustos 2017

Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!

Mahmut İbo Sadi Ölümsüzdür!

Engin Yoldaş Ölümsüzdür!

Kahrolsun Faşizm Yaşasın Sosyalizm!

Yaşasın Halkın Kurtuluş Partisi!

Ankara’dan Kurtuluş Partililer