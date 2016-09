Devrimci Sanatçı Tarık Akan halkın gönlünde yaşamaya devam edecektir!

Onurundan, dik duruşundan taviz vermeyen, sarayın sanatçısı değil halkın sanatçısı olan Tarık Akan yoldaşı 66 yaşında ne yazık ki kaybettik. O her zaman haksızlıkların, halk düşmanlarının ve emperyalizmin karşısında yer alırdı. Tarık Akan başka sanatçılar gibi sarayın sofrasında soytarı olmayı seçen değil halkın sofrasında eşkıya olmayı seçen yiğit bir devrimciydi. Ne 12 Eylül’de gördüğü işkenceler ne de AKP’gillerin ona karşı sürekli bir saldırı halinde olması onu yıldırabildi. Tarık Akan her zaman için Mustafa Kemal’in ve halkın safında oldu. Bunun içindir ki o öldükten sonra on binler ona sahip çıktı, son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Ve bunun içindir ki o öldükten sonra da AKP’giller ve onun soytarıları Tarık Akan’a pervasızca saldırmaya devam etti.

Silivri’den Gezi’ye, Gezi’den 1 Mayısa kadar birçok eyleme katılan ve halkın sanatçısı olduğunu birçok kez kanıtlayan devrimci sanatçı Tarık Akan’ı son yolculuğunda biz Kurtuluş Partili Yoldaşları olarak yalnız bırakmadık. Onu ilk anma töreninin yapıldığı Harbiye’deki Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nden, Teşvikiye Camii’ne ve oradan da Bakırköy Mezarlığı’na kadar olan o görkemli uğurlama töreninde yer aldık. Aynen onun Silivri de, Gezi de, 1 Mayıslarda bizi yalnız bırakmadığı gibi.

On binlerin katıldığı bu görkemli cenaze töreni, sadece Tarık Akan’ın sanatçı kişiliğine değil; aynı zamanda hayatı boyunca takındığı devrimci tavır ve devrimci kişiliğine büyük bir saygı duyulduğunu kanıtlamış oldu.

Bizler de Tarık Akan’ın yoldaşları olarak onun devrimci kişiliğine ve onurlu dik duruşuna olan saygımızı bir kez daha belirtirken böyle devrimci sanatçıların aramızdan ayrılışını derin üzüntü ile karşılıyoruz.

Ama onun hayatı boyunca Emperyalizme, Faşizme ve Ortaçağcı Gericiliğe karşı mücadelesini biz yoldaşları olan Halkın Kurtuluş Partililer devam ettireceğiz.

Ve onun hayali olan ve Mustafa Kemal’in devrimlerine sahip çıkan eşit, bağımsız, özgür bir ülke kuracağız.

Ona sözümüz olsun ki hayatı boyunca mücadele ettiği Ortaçağcı gericiliğe ve onun bugünkü temsilcisi olan AKP’gillere hak ettikleri dersi vereceğiz!

Devrimci Sanatçı Tarık Akan Ölümsüzdür!

Devrimci Sanatçı Tarık Akan Onurumuzdur!

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ İSTANBUL İL ÖRGÜTÜ