Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU) işten atılan MSC/MEDLOG İşçileri ve Nakliyat-İş Sendikası’na dayanışmalarını sunar.

Dünya Sendikalar Federasyonu olarak, dünya çapında 126 farklı ülkeden üyemiz olan 92 milyon işçi adına, Tekirdağ’daki MSC/Medlog şirketi tarafından Nakliyat-İş Sendikası’na üye oldukları için 7 işçinin daha işten çıkarılmasını kınıyoruz. Bu kabul edilemez saldırıdan önce de aynı firma, sendikaya üye oldukları için Türkiye’nin değişik bölgelerinden 161 işçiyi işten çıkarmıştı.

WFTU, Nakliyat-İş Sendikası’nın bu haksız işten çıkarmalara karşı verdiği mücadeleyi sarsılmaz bir şekilde desteklemeye devam ediyor. Ayrıca, sendikal özgürlükleri, işçilerin kendi sendikalarına üye olma hakkını ve daha iyi bir çalışma ve yaşama şartlarına kavuşmak için verdikleri mücadeleyi de destekliyoruz.

Nakliyat-İş Sendikası’nı örgütlediği büyük ve önemli eylemlerden dolayı kutluyoruz. İşten atılan işçiler geri alınmalıdır! İşçilere, bu haklı mücadelelerine devam etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Sendikal özgürlüklere yapılan saldırılara ve verilen mücadelelerin suç sayılmasına geçit yok! Atina, 23 Şubat 2017

Dünya Sendikalar Federasyonu Sekretaryası