Emperyalist Canavar ABD’nin Savunma Bakanı

“Kuduz Köpek” James Mattis salyalarını akıtmak için geliyor ülkemize

Emirler vermek için geliyor satın aldıklarına. Daha önce verilen emirler ne kadar yerine getirildi, denetlemek için geliyor. Benim Ortadoğu’daki yerel güçlerime dokunma, demek için geliyor. Çizgi dışına çıkmayın, haddinizi bilin, benim dışında sahip aramaya girişmeyin, demek için geliyor. Benim izin verdiğim ölçüde bana karşı, o da halkı uyutmak için, efelenebilirsiniz ama ölçüyü de kaçırmayın, demek için geliyor. Sizi BOP’un Eşbaşkanı yaptık hakkını verin, demek için geliyor.

Kısacası insan soyunun en büyük düşmanının Savunma Bakanı “Kuduz Köpek”, ülkemizi BOP kapsamında en az üçe bölmek için geliyor. Türk ve Kürt Halkları arasındaki bin yıllık kardeşliği düşmanlaştırmaya geliyor. Laik Cumhuriyet’i yıktırdılar işbirlikçilerine, Türk Ordusu’nu site güvenlikçisine dönüştürdüler, enkazı görmek için geliyor. Acaba bir kalıntı kaldı mı geriye Türk Ordusu’ndan Mustafa Kemalci, Laik, Yurtsever, işte bunu denetlemeye geliyor “Kuduz Köpek”.

Emperyalist canavarın temsilcileri bir ülkeye hayrına ayak basmaz. Ayak bastığı toprakların üzerinde yaşayan halkların çıkarına olmaz bu ayak basmalar. Buna son 70 yıllık dünya tarihi kanıttır. Son 70 yıldaki bütün savaşların, halklar arasındaki düşmanlıkların, ülkelerdeki bölünmelerin, halkların yaşadığı bütün acıların sorumlusudur, ABD Emperyalist Çakalları. Bu Emperyalist “Kuduz Köpek”lerin üzerine halklar kireç döküp, izini tozunu yok etmediği sürece acılar yaşanmaya devam edilecek. Kan, gözyaşı, ölüm halklar için olacak. Cennet dünyada cehennem yaşatmaya devam edecekler.

Emperyalizmin panzehiridir Halkın İktidarı. O yüzdendir ki ABD Emperyalistleri, halkların kıpırdanmasından rahatsızlık duyarlar. Kuduz köpek gibi her tarafa saldırmaları bu yüzdendir. Salyalarını akıtıp satın aldıklarını, insanlığından vazgeçenleri kudurtmaları bu yüzdendir. Ayak bastıkları her yerde Caligula’lar yaratmaları bu yüzdendir.

Cennet ülkemizde cehennem yaşamak istemiyorsak bu emperyalist çakallara defol demek zorundayız. “Katil ABD ülkemizden defol!” demek zorundayız. Vereceğimiz Antiemperyalist mücadeleyle bu insanlık düşmanlarının ülkemizdeki egemenliğine son vermek zorundayız. Mücadeleyi yükseltip İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı zaferle taçlandırıp Halkın İktidarını kurmak zorundayız.

Ve Halkın İktidarı için gerçek Devrimcilerin, Yurtseverlerin, vatan aşkını söylemekten ve gereğini yapmaktan korkar hale gelmektense ölmeyi yeğleyenlerin, cesaret vatanına sahip olanların etrafında yani Halkın Kurtuluş Partisi saflarında örgütlenmek zorundayız.

Katil ABD Ülkemizden Defol!

Katil ABD Ortadoğu’dan Defol!

Kuduz Köpek Mattis Ülkemizden Defol!

Kahrolsun ABD, AB Emperyalizmi!

23.08.2017

Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi