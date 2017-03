Emperyalistler! Yiğit Önder Chavez’in adını ağzınıza alamazsınız

Emperyalist devletler, hedeflerindeki devleti ekonomik olarak sömürürken, bu sömürüyü içeriden destekleyecek insanlar yaratmak için kültür ve ideolojilerini de halklara dayatırlar. Emperyalistler, politikalarını siyasi, askeri ve ekonomik alanda uygularken kültürel alana da yoğunlaşmaktadırlar. Bir toplumun kültürel değerlerini yok ederek kendi politikalarını uygulamayı kolaylaştıran emperyalistlerin en çok önem verdiği konulardan biri de dizi-film sektörüdür. Özellikle Hollywood sineması bunun en önemli örneklerinden biridir. Amerika merkezli NPQ isimli derginin editörü Nathan Gardels Türkiye’de yayımlanan bir sayıdaki yazısında “Amerika CIA ya da ordusu ile giremediği yerlere MTV ve Hollywood’u gönderir” diyordu. Amerikan ordusunun Hollywood ile sıkı fıkı ilişkiler kurduğu öyle çok bilinmeyen bir şey değildir. Emperyalistleri halklara kurtarıcı olarak göstermek için var gücüyle çalışan tanınmış Hollywood yıldızlarının, çoğu emperyalistler tarafından finanse edilen medya kuruluşlarında gündemden düşmemesi de bunun onlar için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Şimdi gelelim asıl konumuza…

Latin Amerika’nın en güzel ülkelerinden bir tanesi Venezuela. Ki zaten öyle bir coğrafyada güzel olmayan ülke yok. Latin Amerika’yı güzel yapan en önemli şeylerden bir tanesi de insanları, emperyalizm belasına karşı gerçek devrimci önderleriyle birlikte mücadele eden insanları… Bu güzel insanlar, devrimci insanlar arasında Jose Marti, Simon Bolivar var, Che, Fidel, Camilo var ve tabiî ki Chavez var.

Emperyalistler boş durmuyor her anı kolluyor ve insanlığın gözbebeği devrim ustalarına her taraftan saldırmaya çalışıyor. Onları, dünya halklarının gözünde yalanlarla küçük düşürmeye çalışıyor. Ama halkların gönlünde, bilincinde insanlık davasına ömürlerini adamış gerçek devrimciler her daim en yüce duygularla yaşarlar.

Komutan Chavez yaşıyor

Emperyalistler, halkları kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmek için dizi-film sektörünü kullanıyor. Bu sektörün en önemli şirketlerinden biri ise Sony Picture. Sony Picture bugünlerde yeni bir dizi çekiyor. Dizinin ismi ‘El Comandante’. Venezuela’nın önderi, yiğit devrimci Hugo Chavez’i anlatıyor. Daha doğrusu Chavez’in hayatını manipüle ediyor. Chavez’in emperyalist haydut AB-D’ye her daim kafa tutan, onurlu yaşamını kendi amaçları için kullanıyor, yüreği insan, hayvan ve doğa sevgisiyle dolu Komutan Chavez’e çamur atıyor.

***

“Chavez’in hayatını anlatan ‘El Comandante’ başlıyor

“Venezuela’nın eski lideri Hugo Chavez’in iktidarını anlatan ‘El Comandante’ dizisi, bu hafta başlıyor. Venezuela tepkili.

“Devlet başkanlığına 1998 yılında seçilen Chavez, kanser hastalığı nedeniyle 2013 yılında hayatını kaybetmişti.

“Sony Pictures şirketinin Kolombiya’da çektiği İspanyolca dilindeki 60 bölümlük ‘El Comandante’ dizisinin, bu hafta Latin Amerika’da gösterime girmesi bekleniyor. Dizi, daha sonra ABD’nin Telemundo TV kanalında da gösterilecek.

“Chavez’in siyaseten yükselişini konu alan dizide, Chavez’i Kolombiyalı aktör Andres Parra oynayacak.

“Dizi, Chavez iktidarını ‘eleştirel’ bir açıdan ele alacak.

“Ancak dizi, tepkileri de beraberinde getirdi.

“Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, diziyi ‘emperyalist bir çöp’ olarak tanımlarken, Chavez’in eski eşi de diziyi çeken şirkete karşı ‘yasal hakkı’nı kullanabileceğini söyledi.” (http://www.diken.com.tr/chavezin-hayatini-anlatan-el-comandante-basliyor/)

Hain iflah olmaz

Bildiğimiz gibi, son günlerde ülkemizde de emperyalistlerin yerli işbirlikçisi, Atatürkçülüğü(!)kendi onursuz yaşamına kılıf çekmiş Yılmaz Özdil de AKP’giller’in Laik Cumhuriyeti yıkmak için ant içmiş reisiyle karşılaştırdı. Komutan Chavez’e dil uzatan bu soytarıyı, HKP Genel Merkezi imzalı yazımızla teşhir ettik. Gelin yazıdan bir bölüm aktaralım:

“Hain iflah olmaz”, der bir Arap Atasözü.

“Ey Yılmaz Özdil!

“Yurtseverliğe, yiğitliğe, mertliğe, cesarete, devrimciliğe düşmanlığın, AB-D Emperyalistlerine hizmetkârlığın, aslında hep içinde olan hainliğin, sahtekârlığın yeniden nüksetti. Daha fazla saklayamadın içinde biriken kinini. Kustun içindeki iğrenç salyayı.

“Şimdi de Latin Amerika’dan tüm dünyaya sol rüzgârları estiren Yiğit Başkan Hugo Chavez Yoldaş’a ve Venezuela Halkına, O’nun mirası Maduro Yoldaş’a saldırıyorsun. Bütün Kazları tenzih ederek söylüyoruz, Kaz Kafalılık yapıyorsun. Haddini aşıyorsun, Chavez Yoldaşı AKP’giller’le aynı kefeye koyarak. Tüm dünyada gericilik rüzgârları eserken, AB-D Emperyalistleri Ortadoğu’yu kurt dalamış sürüye çevirirken, AB-D Emperyalist haydutlarına kafa tutan, onları gerileten Hugo Chavez’i diktatör göstermekle de terbiyesizlik ediyorsun.”

Komutan Chavez ki, sömürgecilerin parçaladığı Latin Amerika’yı birleştirmek, tek bayrak, tek çatı altında toplamak isteyen, Dünya Halklarının biricik dostudur. Chavez Yoldaş, Venezuela Halkının çıkarlarını her zaman korur, kollar. Kendi hayatını hiçe sayarak ömrünü insanlığın kurtuluş davasına adayan Chavez Yoldaş’a yapılan tüm bu saygısızlıkların hesabını tüm emperyalist çakallardan ve işbirlikçilerinden soracağız.

Yazımızı Komutan Chavez’in bir sözüyle bitirelim:

“Yaşayacağız ve kazanacağız.”