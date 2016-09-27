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Ey Tayyip korkusundan dilini yutmuş savcı ve yargıçlar! Bu matematiksel kesinlikteki itirafları Metin Şentürk bile görür be! Siz daha ne kadar ölü numarası yapmaya devam edeceksiniz?

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Halkın Kurtuluş Yolu

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