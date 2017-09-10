Eyyy Sorosdaroğlu Hacı Kemal (Parababası, açıktan Ortaçağcı Ali Coşkun’un Umre arkadaşı)

Hangi yüzle Anıtkabir’de Mustafa Kemal’in huzuruna çıkıyorsun?

Öyle anlaşılıyor ki, utanmayı arlanmayı hepten yitirmişsin sen de…

Hiç değilse, Türkiye Ermenisi, milletvekili yaptığın Selina Doğan kadar olsun namuslu ol be!

Bak, o kendini hiç saklayıp gizlemiyor. İkili oynamıyor senin gibi.

Ermeni Soykırımı Emperyalist Yalanını 1915 ila 1923 sürecine yayarak Mustafa Kemal’i ve Birinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızı, onun tüm komutanlarını ve milletimizi “soykırım”cılıkla suçluyor.

Zaten sen de sadece ve sadece, tek bir oy getirisine sahip olmamasına rağmen ve ömür boyu da CHP’ye bir kez olsun oy vermemesine rağmen, bu özelliğinden dolayı onu Yeni CHP’ne alıp milletvekili seçtirdin.

TR 705’in, tescilli CIA ajanı olduğunu dünya âlem bilmesine rağmen onu da milletvekili seçtirdin. Onun da tek bir oy getirisi yoktu ve o güne dek CHP’ye hiç oy vermemişti. O da Mustafa Kemal’i Ermeni, Süryani ve Dersim soykırımcısı olmakla suçlar. Öcalan’ın bir zamanlarki avukatı olan TR 705, Kürt Sorunu’nun Amerikancı Çözümünü savunur. Yani HDP’den zerrece farklı düşünmez.

İşte bu iki özelliğinden dolayı onu partine taşıyıp milletvekili yaptın. Yani hem CIA ajanı oluşu, hem de Mustafa Kemal’i ve Türkiye’yi soykırımcılıkla suçlamasından dolayı…

Bu işinle de efendin ABD ve AB Emperyalistlerine selam göndermiş, sadakat pekiştirmiş oldun…

Ve Mustafa Kemal’e açıktan ve yekten “Kefere Kemal” diye saldırmaktan kendini alamayan, Pontusçu, Türkiye’yi, diğerlerine ilaveten Pontus Soykırımcısı olmakla da suçlayan kaşar Ortaçağcı Mehmet Bekaroğlu’nu da partine taşıyıp yönetici yaptın, milletvekili yaptın…

Mustafa Kemal’in sosyal devlet ilkesini tümüyle reddettin. Tayyipgiller’in yaptığı özelleştirmelere itiraz etmedin. Özelleştirme kapsamında tabiî. Sadece “özelleştirmeler peşkeşe dönüştü”, diyerek işin özelleştirme yönüne değil de, sanki başka türlü olabilirmiş gibi rantçılığa ve peşkeşe dönüştürülmesine karşı çıktın. O da sadece lafta… Yani kuru gürültü babında. Bu konuda olsun tek bir aktif mücadele yürütmedin, adım atmadın…

Artık herkesin bildiği gibi, senin ekonomi kurmayların tümüyle ABD’nin, AB’nin, IMF’nin, Dünya Ticaret Örgütü’nün buyruk ve direktifleri doğrultusunda sözümona ekonomik program oluşturan Amerikancı Finans-Kapital Ekonomistlerinden oluşmaktadır.

Bre madrabazlar!

Mustafa Kemal’in hangi ilkesini savunuyorsunuz?

Antiemperyalistlik ve Tam Bağımsızlık ilkesini mi?

Hayır, tam tersi…

Sen emperyalistlerin safındasın ve yönetimindesin, hizmetkârısın onların…

Laiklik İlkesini mi?

Hayır… Onu da savunmazsın.

Bak, en son yaptığın, bir düzenden başka hiçbir şey olmayan “Adalet Kurultayı”nda bile, Said-i Nursi güzellemesi yaptırdın, Yeni Asya Gazetesi yöneticilerine. O Ortaçağcı, din sapkını zavallıların hezeyanlarını dinlettin, oraya gelmiş saf, temiz, içtenlikli, senin Yeni CHP’ni Gerçek CHP sanan bilinçsiz insanlarımıza.

Ayrıca da sen, Tayyip ve avanesi kerte kerte aşındırırlarken Laik Cumhuriyet’in temellerini; şu zırvalamayı ortaya attın:

“Ben laikliğin tehlike altında olduğunu düşünmüyorum…”

Ayrıca sen ve avanen, “Bizim tarikatlarla ve cemaatlerle bir sorunumuz yok. Hatta onları faydalı bile buluyoruz. Yeter ki siyasete bulaşmasınlar.”, diyerek onlara güzellemede bulundun.

Bu Ortaçağcı din derebeylikleri, varlıklarını tüm pervasızlıklarıyla sürdürecekler, toplumu günbegün Ortaçağcı Yezid İslamı’nın afyonuyla zehirleyecekler, sen de bunu faydalı bulacaksın ha?

Utanmaz adam…

Bir de siyasetle ilglenmesinlermiş…

Bu, aynen Hayyam’ın deyişiyle “Bardağı ters tut ama dökme” anlamına gelir. Bu derebeyliklerin tamamının stratejik hedefi, El Kaide gibi, IŞİD gibi, El Nusra gibi bir din devleti kurmaktır. Adamların da tamamının en büyük düşmanı Mustafa Kemal’dir ve Laik Cumhuriyet’tir.

Bırakalım tarikatları, cemaatleri; Tayyipgiller’den bile bir teki olsun, Laikliğe ve Mustafa Kemal’e, İsmet İnönü’ye olumlu bakabiliyorlar mı?

Kesinlikle hayır… Hepsi düşmandır bunların Mustafa Kemal ve Laikliğe…

Altı Ok’ta ifadesini bulan hangi Gerçek CHP ilkesini savunuyorsun sen şu an?

Bir tekini olsun savunuyor musun?

Hayır, kesinlikle hayır…

Senin şu anki Yeni CHP’n, AKP’yle HDP’nin bileşkesidir, tamı tamına. Başka da hiçbir şey değil. Bunu sen de biliyorsun, avanen de biliyor, yakın çevrene topladığın ve 10’da 9’u sosyalizm döneklerinden oluşan amigoların da biliyor, alayınız biliyorsunuz da; işte utanmayı ve ahlâkı bir kenara koyduğunuz için ikili oynuyorsunuz.

Birkaç cümle de, Sorosçu ve avanesinin Yeni CHP’sini görmemekte ve onu Eski CHP sanmakta inatla direnen, saf, samimi ve aynı oranda da cahil, bilinçsiz ve aklını özgürce kullanmaktan yoksun, gariban kardeşlere:

Kılıçdaroğlu ve ekibinin Yeni CHP’si, asla bir muhalefet partisi değildir. Tayyipgiller’in AKP’sinin muhalifi değildir.

Aynaya bakın ve cevap verin:

Sorosçu ve avanesinin bugüne dek Mecliste ve dışarıda, muhalefet adı altında tüm yapıp ettikleri, Tayyip’i, Davutoğlu’nu, Milyar Ali’yi ve bunların AKP’giller’ini, sinek vızıltısı kadar olsun rahatsız edebilmiş midir?

Sanırım siz de, kendinizle baş başa olduğunuz zaman, “Evet” diyemezsiniz bu sorumuza.

Yeni CHP, 11 milyona yakın oy almıştır, 2015 Seçimlerinde.

Biz, yani Gerçek Devrimci Partimiz HKP ise sadece 83 bin oy…

İnanın, biz, Yeni CHP’den katbekat daha fazla rahatsız ettik AKP’giller’i ve ona karşı daha etkin bir mücadele yürüttük. Aklı eren ve bilinç sahibi her namuslu aydın, bu gerçeği görür. Göremeyenler de görecek ileride…

Eğer Yeni CHP’nin aldığı oyun 10’da 1’ine sahip olmuş olsaydık, ya da Yeni CHP’nin medyayı kullandığının 10’da 1’i kadar da biz kullanabilseydik, Tayyipgiller’i mahv-ı perişan ederdik…

Hep söyledik, tekrarlayalım:

Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete, bir oyunun aktörleridir, değişik roller oynayan. Ya da kendilerine, efendileri ABD-CIA tarafından değişik roller verilen…

Bunların tamamı, “BOP” adlı ihanet oyununun aktörleridir, Yeni Sevr’in yolcularıdır.

Mecliste birbirlerine karşı ettikleri kuru gürültü ise, sadece bir kandırmacadan ibarettir ve sizleri aldatmaya yöneliktir…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

10 Eylül 2017

Nurullah Ankut

HKP Genel Başkanı