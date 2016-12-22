Fırat Kalkanı ABD Emperyalizminin askerlerine kalkan oluyor

Yoksul Halk Çocuklarına da Mezar

Türk Askerini, ABD Emperyalizminin kara gücü olarak Suriye’ye sokanların hiçbirinin çocuğu o savaşta yer almıyor. Ne paraları sıfırlamakla namlı Bilal’i, gemicikler sahibi Burak’ı, ne Milyon Ali’nin Kumarcı çocuğu, ne de bir Bakan, Milletvekili çocuğu, ne Generalin çocuğu, ne de üst düzey bürokratın çocuğu… Hiçbiri askerlik yapmıyor, kışlalarda talimden geçmiyor, savaş bölgelerine gönderilmiyor. Olan yoksul Halk Çocuklarına oluyor. Ne zaman ki AB-D Emperyalistlerinin güdümüne girdik, o günden bu yana “Alavere Dalavere Türk Mehmet Nöbete”. Daha doğrusu ölmeye… Yoksul Halk Çocuklarına deniyor, “askerlik yan gelip yatma yeri değil, öleceksin”. Yerli İşbirlikçilerinin çocuklarına deniyor, “sen bize lazımsın, sizlerin bu vatan için verilecek canı yok, sizin yerinize kendini feda edecekler var, yaşayacaksın.”

1950 sonrası binlerce vatan evladını, dünyanın öbür ucundaki topraklarda katleden Bayar-Menderes Çetesi yönetimindeki Demokrat Parti İktidarı’ndan feyz alan AKP’giller, şimdi halk çocuklarını Suriye topraklarında katlediyor.

Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut’un dediği gibi: “(…) 1950 sonrası bütün ihanetleri, bütün halk düşmanlıklarını, bütün vatan millet düşmanlıklarını, hep ABD işbirlikçisi ve onların yetiştirmesi, sivriltip iktidara oturtmasıyla oluşan Parababaları partilerinin hükümetleri yapıyor. Bayar-Menderes Çetesi neyse, Tayyip ve AKP’giller de aynen odur. Yalnız, bugünküler, ihanette ve halk düşmanlığında geçmiştekileri fersah fersah aşmışlardır.”

ABD Emperyalistlerinin BOP’u hayata geçirmek için Türk Ordusu’nu kara gücü olarak Suriye’ye sokup IŞİD karşı savaştırma operasyonunun 123’üncü günü olan 21 Aralık’ta, Rakka yolu üzerindeki El Bab’ta 16 Mehmetçik daha hayatlarının baharında bu dünyadan ayrıldılar, ABD Emperyalistlerinin BOP’u için. AKP’giller’in soygunlarının, vurgunlarının, dümenlerinin devamı için… Onlarca da yaralı var. Ama gariban Mehmetçikler bunları bilmiyor. Yoksul halkımız “herkese nasip olmayan Şehitlik Mertebesine oğlunuz erişti” denilerek kandırılıyor, uyutuluyor. En uzun gece olan 21 Aralık; katledilen 16 Mehmetçiğin annesi, babası, eşi, çocukları için hayatları boyunca gerçekten de hep en büyük acıların yaşandığı en uzun gece olarak kalacak.

“Fırat Kalkanı” gibi havalı bir ad verdikleri operasyonda bugüne kadar hayatlarını kaybeden Mehmetçiklerin sayısı 37’yi bulmuş durumda. Ama gidişat bu sayının maalesef daha da artacağı yönünde. “Ergenekon” “Balyoz” vb. davalarla, en son 15 Temmuz Çete Savaşı kapışmasıyla Savaşçı gücünün onda dokuzunu kaybetmiş bir Türk Ordusu; birkaç mahalleyi, köyü Ortaçağcı ÖSO ile birlikte Ortaçağcı IŞİD’in elinden alınca zafer naraları atmaya başladılar AKP’giller ve Büyük Reis’i. Rakka’ya doğru yaklaşıldıkça ne yazık ki Türk Ordusu’nun kayıpları daha da artacaktır.

Ölenler gariban halk çocukları olunca umurlarında değil tabiî ki AB-D Emperyalistlerinin ve yerli işbirlikçilerinin. Onlar için önemli olan BOP’un yaşama geçmesi.

Emperyalistlerin çıkarına ölümler ancak Halk iktidarında durur. Antiemperyalist, Antifeodal, Antisovenist bir mücadele AB-D Emperyalistlerinin ve Yerli İşbirlikçilerinin katliamlarını durdurabilir. Halkların gerçek barışı ancak Halkın İktidarında sağlanabilir. Komşu Mazlum Halklarla sıfır sorun, Halkların Kardeşliği ancak ve ancak Halkın İktidarında gerçekleştirilebilir.

Ve Mazlum Halkımıza acılar çektirenlerden, Halk Çocuklarını efendileri AB-D Emperyalistlerinin çıkarı uğruna katlettirenlerden, Ordumuzu ihraç malı haline getirenlerden, hesap ancak Halkın İktidarında sorulabilir.

Şehitlerin ailelerine ve yakınlarına, halkımıza başsağlığı diliyoruz.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

22 Aralık 2016

HKP

Genel Merkezi