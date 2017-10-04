Genel Sağlık İş 3. Olağan genel Kurulu yapıldı

30 Eylül-1 Ekim günlerinde Ankara Latanya Otel’de Genel Sağlık İş Sendikası’nın 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Genel Kurul yoğun tartışmalarla geçti. Şu anda yönetimde olan ekip 2015’de Olağanüstü Genel Kurul’da seçilen ekipti. Ekip bir süre sonra iki gruba ayrıldı. Çoğunluk grup, kendi başına bir düzen tutturmuş gidiyor. Eğitim-İş’te de benzer bir ayrışma yaşanmıştı. İlkler üzerinden değil, kişisel çekişmelere üzerinden yaşanan bu ayrışma, sendika tabanında da pek anlaşılmıyor.

Aslında anlaşılmayacak bir şey yok. Kişisel hırslar, kariyerizm ve ikbal beklentisi şu andaki yönetimin belirleyici özellikleri.

Halkçı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri olarak, daha önce yayınladığımız deklarasyonda, ülkemizin ve sendikamızın durumunu ortaya koyarak, bugün sendikacılık adına neler yapılmalıdır, bunları yazdık.

Kongrede Halkçı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri adına yapılan konuşmalarda, Türkiye ve Dünya sorunları üzerine kısa değerlendirmeler yaparak, ABD Emperyalistlerinin BOP planı çerçevesinde ülkemizi üçe bölmek istediğini, Cumhuriyet’i yok etmek istediğini ve bunda da başarılı olduğunu, Laikliğin yitirildiğini dile getirdik. Bu temel çerçeveden hareketle de sendikalarımıza çok büyük görevler düştüğünü, mücadeleci yönetimlerin işbaşına gelmesinin önemini vurguladık. O yüzden aday olduğumuzu söyledik. Genel Merkez’in tavrını örnekler koyarak eleştirdik. Eleştirilerimize ciddi karşılık veren olmadı.

Genel Merkez taraftarlarının verdikleri bir karar önerisinde, sendika yöneticilerine “huzur hakkı verilmesi” önerisi, delegeler tarafından tepkiyle karşılandı. Bu öneri üzerinde yaptığımız konuşmada, ancak sarı sendikalarda huzur hakkı olduğunu açıkça belirttik. Önerge kabul görmeyince geri çekildi.

Yine “profesyonellik” konusu üzerine verilen önergede; “yönetimin istediği kadar yönetici profesyonel olur”, önergesi ikiye düşürülerek kabul edildi .

Seçimlerde bizler de Halkçı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri olarak liste çıkararak yarıştık.

Bir liste Genel Merkez’in, diğeri İP’lilerin ağırlıkta olduğu listeydi. Genel Merkez listesi Kongreyi tekrar kazanmış oldu.

Bu kongrede üyelerimize mesajımızı ulaştırdık: “Bu sendikada sarı sendikacılık yaptırmayacağız!”

Halkçı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri