Hakları İçin Direnen, Mücadele Eden Real İşçileri Yalnız Değildir!

Real İşçilerinin Mücadelesini Destekliyoruz!

Real Ve Beğendik’ten alış Veriş Yapma, Zulme Ortak Olma!

Ağustos ayından beri hakları için eylemler yapan Real Market İşçileri haklarını alıncaya kadarda direnmeye ve mücadele etmeye kararlı. Real Marketleri, Alman Metro Grup tarafından açıldı. 1997 yılından beri ülkemizde toplam 12 mağazası ile hizmet veriyordu.

Türkiye’deki Real Mağazalarını kapatmaya karar veren Metro Grup, Beğendik Mağazalarına 2014 yılında Real Marketi sattı.

Beğendik şirketi de; Beğendik Yiyecek İçecek Gıda Turz. Hiz. İşl. San Ltd. Şti., Beğendik Mağaza İşletmeleri San. Tic. AŞ ve Real Hipermarketler Zinciri AŞ için 07 Nisan 2016 da iflas erteleme için İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesine başvurdu.

Başvuruyu karara bağlayan mahkeme tedbir kararı vererek, şirketleri hacizlere karşı korumaya aldı ve kayyum atandı. Daha sonra Beğendik Temmuz 2017’de sadece Real Marketler için yeni bir dilekçe vererek iflas kararı istedi. Mahkemede 2017’de adı ALVİ olarak değiştirilen Real market için iflas kararı verdi. Ağustos ayı başı itibari ile şirket kapatıldı.

Kayyum ile birlikte hileli bir şekilde yeni bir dilekçe ile sadece Real Market için iflaskarar alınmış ve bu aşamaya kadar işçilere hiçbir bilgi vermeyen işveren 1700 işçiyi işsizlik ve pahalılık cehennemine atarak hiçbir haklarını ödemeden işten çıkartmıştır. 2006 yılından beri üyesi oldukları TÜRK-İŞ’e bağlı Tez Koop-İş sendikası da buna ses çıkartmayarak bu işçi kıyımına ortak olmuştur.

İşsiz kalan ve hiçbir hakları ödenmeyen Real İşçileri bir araya gelerek 4 Ağustos’ta Beşiktaş’taki mağazanın önünde basın açıklaması yaptılar. Beğendik şirket yetkilileri de işçilere; haklarınızı İstanbul Anadolu 3. İflas Müdürlüğünden talep edin, diyerek süreç içerisinde hukuki boşluklardan da faydalanarakve kayyumu kendine kalkan edinerek, hiçbir sorumluluklarının olmadığını belirtmiştir.

Üyesi oldukları sarı, patron yanlısı, işçi düşmanı sendikanın da kendilerine sahip çıkmaması üzerine ne yapacakları konusunda arayışa başlayan işçiler, Devrimci Sınıf Sendikacılığı yapan Nakliyat-İş önderleri ile tanıştılar.

Nakliyat-İş Sendikasının işçilere sahip çıkması ile birlikte eylemler hız kazandı.

Başta İstanbul’daki Kozyatağı ve Güneşli Metro Mağazaları olmak üzere Ankara’da, Konya’da, Gebze ve İzmit’te, Adana’da, Kayseri’de Beğendik Mağazası önünde kitlesel basın açıklamaları yapıldı. Kendilerine ihanet eden Tez Koop-İş Sendikası’nın İstanbul 1 Nolu Şubesi’nin önünde basın açıklaması yaparak sarı sendikacılığı teşhir ettiler ve siyah çelenk bıraktılar.

Yapılan eylemler ses vermeye başladı ve basında haberleri çıktı. Ayrıca İstanbul, Konya ve Ankara’da Beğendik hakkında suç duyurusu yapıldı.

Bu aşamada mücadelelerini büyüterek devam ettiren Real Market İşçileri, ayrıca bulundukları bölgelerde “İşçi Haklarını Gasp Edenlerle, Hileli İflasa Ortak Olma Metro ve Beğendik’ten Alışveriş Yapma Real Market İşçileri” yazan stickerları mağazaların bulunduğu yerleşim alanlarına yapıştırarak, bölge halkını desteğe ve bu marketlerden alışveriş yapmamaya çağırıyorlar.

Mücadelenin en önemli aşaması ise İstanbul’da Güneşli ve Kozyatağı Metro, Ankara’da Etlik Metro marketlerinin önünde başlattıkları direniş eylemi. Özellikle Cumartesi ve Pazar günleri bu eyleme yoğunlaşan Real İşçileri, alışverişe gelen müşterileri bilgilendirerek, hakları ödeninceye kadar bu zulme ortak olmamalarını, işçilere destek olmalarını istiyorlar.

Metro ve Beğendik ne yaparlarsa yapsınlar bu sorumluluktan kaçamazlar. Eninde sonunda işçilerin hakların vermek zorunda kalacaklar.

Mücadele tarihine onlarca İşgal, Grev Direniş sığdıran Nakliyat-İş Sendikası’nın sahiplenmesi ile Real İşçileri de mücadele ettikleri sürece haklarını alacaklardır. Buna inancımız tamdır.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak her zaman işçi sınıfının mücadelesine ve öncülüğüne olan inancımız ile Real İşçilerinin mücadelesini ve başlatmış oldukları Real ve Beğendik marketlerinden alışveriş yapmama çağrılarını da destekliyoruz, sahipleniyoruz. Halkımızı da bu marketlerden alış veriş yapmamaya davet ediyoruz. Real market İşçilerinin sloganı ile “METRO-BEĞENDİK’E GİTME, ZULME ORTAK OLMA”, çağrısını yapıyoruz. Tüm eylemlerine de katılıyoruz.

Yaprağın dahi kıpırdamadığı bu süreçte, Real İşçileri Nakliyat-İş Sendikası ile birlikte verdikleri hak alma ve sarı sendikacılığa karşı verdikleri mücadele ile örnek olmaya devam ediyorlar.

Onurlu mücadelelerini kazanacaklardır. Bu inancımız tamdır.

İşçi Sınıfının Partisi olarak, Real market İşçileri haklarını alıncaya kadar desteklemek ve sahip çıkmak görevimizdir. 09.10.2017

Real Market İşçileri Yalnız Değildir!

Tazminat Hakkımız Söke Söke Alırız!

Yılmadık Yılmayız Kazanacağız!

İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek

Yaşasın İşçilerin Birliği, Kahrolsun Parababaları Düzeni!

Halkın Kurtuluş Partisi

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