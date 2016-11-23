Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı

Nurullah Ankut’un “Kedi Davalarından” Biri Daha Görüldü

HKP Genel Başkanı ve melek eşi emekli öğretmen Hacer Ankut Yoldaşımız hakkında, kedilere ve sokak hayvanlarına baktığı için, hayvan, ağaç, doğa ve insan sevgisinden nasibini almamış akpgillerden bazı komşularının düzmece şikâyetleri üzerine açılan davalardan biri daha görüldü. Daha doğrusu görülemedi.

İstanbul Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada esas hakkında karar verilmesi gerekirken hâkim yokluğu nedeniyle yerine gelen nöbetçi hâkim karar verememiş, dava 17 Ocak 2017 tarihine ertelenmiştir.

Genel Başkanımızın hakaret ve bıçakla yaralama suç isnadı ile yargılandığı davada Genel Başkanımız hakkında şikâyette bulunan komşusu da hakaret ve tehdit suçlarından yargılanıyor.

Genel Başkanımız hakkında şikâyetçi olan kişi, olay tarihinden bir gün önce Genel Başkanımızın eşi Hacer Yoldaşımıza, Hacer Ablamıza yönelik hakaretinin ve tehdidinin hesabının sorulması üzerine Genel Başkanımız hakkında atfı cürümde bulunmuştur.

Şikâyetçiyi yönlendiren kişi de, belediye başkanı akpgillerden olan bir belediyede çalışan, Genel Başkanımızın bir diğer eski komşusudur. Bunların hayvan, bitki, doğa düşmanı olmaları DNA’larında var. Şanlı Gezi isyanımız da bunların hayvan, bitki, doğa düşmanlıklarına bir tepki olarak patlamadı mı zaten.

Yüreği insan, hayvan, doğa, ağaç sevgisiyle dolu Genel Başkanımız ve eşinin yargılandığı bu davalar akpgillerin elinde Yargının geldiği içler acısı durumu da sergilemektedir.

Ne yaparlarsa yapsınlar! akpgillerin mahkemeleri ne kararlar verirse versin, eninde sonunda kazanan/yenen biz olacağız, insanlık olacak, hayvan severlik, ağaç severlik, doğaseverlik olacaktır. 23 Kasım 2016

Kurtuluş Partili

Hukukçular