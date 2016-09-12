Hasan Semerci Yoldaş ölümsüzdür

Bugün isci sınıfına, işçi sınıfının Devrimci Mücadelesine, işçi Sınıfının kurtuluş bilimi Sosyalizme, omuzlarına bu ülkede devrim yapma görevi yüklenmiş partisine, önderliğine inancını son nefesine kadar asla kaybetmemiş, alcakgönüllü, güleryüzlü, Hasan Semerci Yoldaş’ı, yürekte ince bir sızı, bilinçte onun vermiş olduğu mücadelenin Muzaffer olacağı inancıyla anıyoruz.

Hasan Semerci Yoldaş; Türkiye Devrimi’nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı’ya, O’nun teorik ve pratik mirasçısı ve de devamcısı olan Hareketimize 12 Eylül 1980 Faşizmi öncesinde bağlanmış, 12 Eylül Faşizminin zindanlarında da bu bağlılığını, mücadele azmini, uğradığı en ağır işkencelere rağmen en ufak bir sarsılma göstermeden devam ettirmiştir. Yiğitlikler, dürüstlükler hareketi Halkın Kurtuluş Partisinin Kurucu Üyesi olmuş, sinsi kanser hastalığına yenik düşerek aramızdan bedence ayrıldığı son güne dek nöbet yerini bir saniye bile terk etmeksizin savaşmıştır.

Ölüm acıdır… Bir insanın TürkiyeDevrimine en verimli olabileceği çağda, kanser denilen illet yüzünden ölümü daha acıdır… Hele Hasan Yoldaş’ınki gibi henüz 45 yaşında gelen bir ölüm daha da acıdır…Hasan Yoldaşımızın ölümü “Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi” gelir arkasından mücadelesini devam ettiren biz yoldaşlarına.

Ancak eğer insan sosyalist olarak ömrünü geçirmiş ve son nefesini verirken de insanlığın kurtuluşu davasına inancında ödediği bedellere dair en ufak bir pişmanlık duymamış ve geride kalanlara miras olarak inandığı değerlerden başka bir şey bırakamamışsa ne mutlu öyle ölüme… Hepimiz öleceğiz; mesele ölmek değil, mesele nasıl yaşadığımızdır, der ya Önderlerimiz, ne mutlu Hasan Semerci Yoldaş’a ki davaya yürekten bağlı olarak yaşadı, davasını sürdürecek bir eş, evlat ve yoldaşlar bıraktı.

Hasan Semerci Yoldaş’ın, alçak gönüllü, temiz, fedakâr, moral gücü yüksek, inançlı kişiliğin sonsuz insan sevgisi,yılgınlık bilmeyen gözü pekliği, cesaret vatanına sahip yüreği, mücadelemize ışıkolacaktır.

İnsanlığın kurtuluşu davasına ömrünü adayanlar unutulmazlar. Halkların yüreğinde ve bilincinde yaşamaya devam ederler.

12 Eylül 2016

Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi