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Hem Mustafa Kemal’i Ermeni, Pontus, Süryani ve Dersim Soykırımcılığıyla suçlayan, ABD-AB Emperyalistlerinin uşağı ve ajanı TR-705, Selina Doğan, Mehmet Bekaroğlu gibi Mustafa Kemal, Birinci Kuvayimilliye, Laik Cumhuriyet ve Türk düşmanlığıyla kafayı bozmuş şahısları dolduracaksın Yeni CHP’ye, taşıyacaksın milletvekili seçtirerek Meclise ve parti yönetimlerine; üstelik tek bir oy getirisine sahip olmamalarına rağmen, ömür boyu CHP’ye bir kez olsun oy vermemiş olmalarına rağmen…

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