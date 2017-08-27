Hem Mustafa Kemal’i Ermeni, Pontus, Süryani ve Dersim Soykırımcılığıyla suçlayan, ABD-AB Emperyalistlerinin uşağı ve ajanı TR-705, Selina Doğan, Mehmet Bekaroğlu gibi Mustafa Kemal, Birinci Kuvayimilliye, Laik Cumhuriyet ve Türk düşmanlığıyla kafayı bozmuş şahısları dolduracaksın Yeni CHP’ye, taşıyacaksın milletvekili seçtirerek Meclise ve parti yönetimlerine; üstelik tek bir oy getirisine sahip olmamalarına rağmen, ömür boyu CHP’ye bir kez olsun oy vermemiş olmalarına rağmen…

Hem de Mustafa Kemal’in eşsiz askeri dehası, sarsılmaz çelik iradesi ve gerçek kahramanlara özgü cesareti sayesinde kazanılan, Tarihin en büyük askeri zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi’nin rantını sömüreceksin, orada “Adalet Kurultay”ları yaparak…

Bu, ne İblisçe bir oyundur, ne utanmazca bir madrabazlıktır be!

Ayrıca, sizin gibi emperyalizmin uşakları, adaletten ne anlar?

Sizin adalet savunuculuğunuz, ağababanız ABD ve AB Emperyalist Çakallarının “demokrasi götürmeleri”ne benzer.

Burada soruyoruz CHP’ye gönül vermiş içtenlikli kardeşlere:

İçinizden bir tek kişi çıkmayacak mı Mustafa Kemal’e “Kefere Kemal” diye ahlâksızca saldıran Bekaroğlu’nun ne işi var bu partide ve parti yönetiminde diye soru sorabilen?

Selina Doğan gibi Ermeni Soykırım Yalanı savunuculuğuyla ve Türk düşmanlığıyla kafayı bozmuş, üstelik Mustafa Kemal’i de soykırımcı olarak suçlayan bir emperyalist uşağının, bir Türkiye düşmanının ne işi var bu partide ve CHP kontenjanından Mecliste, diye?

TR-705 gibi tescilli CIA ajanlarının ne işi var bu partinin yönetim kademelerinde, diye?

Ve, “Ekmek için Ekmeleddin” faciasını hangi akla hizmet ederek yaşattın bu partiye, ey Kılıçdaroğlu, diye?

Eğer bu soruları sorabilecek bir tek kişi çıkmıyorsa ve Sorosdaroğlu Kemal o partinin tepesinde hâlâ kendini namusluyum diye satabiliyorsa, yazıklar olsun bu Yeni CHP’lilere…

Eğer bu durumlara düşmeyi içinize sindirebiliyorsanız, onurunuza yediriyorsanız; biliniz ki Tayyip’in “hülooğğ”cularından bir gömlek bile farklılığınız, üstünlüğünüz yoktur…

Saygıdeğer Halkımız;

Hep diyoruz ya; Türkiye’de sadece iktidar faciası yoktur. Muhalefet faciası da vardır. Ve ne yazık ki, iktidarıyla, muhalefetiyle Meclisi dolduran ve BOP adlı ihanet oyununda ABD tarafından kendilerine verilen rolü başarıyla oynayan bu Amerikan uşaklarının birbirleriyle en küçük bir anlaşmazlığı yoktur. Onlar uyum içinde, efendilerine hizmetlerini sürdürmektedirler.

Ve işte bu sebepten, ülkemiz günbegün daha koyu karanlıklara gömülmektedir. Ortaçağ’a doğru hızla yol almaktadır.

Saygıdeğer Halkımız;

Uyanmamakta, önyargılarını kırmamakta ve gerçekleri inatla görmemekte daha ne kadar ısrar edeceksin?

Bak ülken elden gidiyor, vatanın parçalanıyor. Varlığın tehlikede.

Uyan gaflet uykusundan…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

27 Ağustos 2017

Nurullah Ankut

HKP Genel Başkanı