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Hırsızlar İmparatorluğunun medyadaki yıkama yağlamacılarının bir bölümü, paniğe kapılıp ellerini yıkamaya çalışıyorsa ve bu sebeple de diğer bölümüyle kavgaya tutuşuyorsa, Kaçak Saraylı Hafız ve avanesi için yolun sonu görünmeye başladı demektir…

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Halkın Kurtuluş Yolu

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