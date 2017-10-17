Bu Ülkenin İkinci Kurtuluş Savaşçıları Mustafa Kemal’in gerçek devamcıları HKP’liler 29 Ekim’de Ankara’da Anıtkabir’e yürüyorlar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamayı hak eden tek partidir HKP.

Yıllardır Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızı Sosyal Kurtuluşla taçlandırmak yani Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızı mantıki sonucuna ulaştırmak için ödünsüz, esnemeden, bükülmeden, eğilmeden, korkusuzca, cesaretle, yılmadan, bıkmadan, usanmadan mücadele eden,

Birinci Kuvayimilliyecilerin bütün kazanımlarına, Halklarımıza kazandırdıklarına yıllardır samimice sahip çıkan, bu kazanımları korumayı görev bilen,

Ülkemizin yıllardır baş belası, lanet, kahredici iki gücü ABD, AB Emperyalizmine ve Ortaçağcılığa karşı yıllardır militan mücadele yürüten,

Cumhuriyet’in en büyük kazanımlarından Laikliğe saldırılara karşı her alanda mücadele yürüten,

Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın önderi Mustafa Kemal’in ve Birinci Kuvayimilliyecilerin vatan bellediği Cesarete sahip olan,

Ülke adım adım Yeni Sevr’e götürülürken daha bunu ilk anda görüp Halkımızı “Yugoslavya, Irak, Libya, Suriye, Sıra Sende Türkiye…” diyerek uyaran,

Daha 17 yaşında elde silah emperyalizme karşı direnen, Köyceğiz Kuvayimilliye Komutanı Hikmet Kıvılcımlı’nın devamcısı olan,

Laik Cumhuriyet’in Lozan’da bize kazandırdığı, Vatan Toprağının bir parçası yaptığı Ege’de Yunanistan tarafından işgal altında tutulan adalarımıza sahip çıkan,

Dolayısıyla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamasını hak eden tek partidir HKP.

Mustafa Kemal Gelenekli Türk Ordusu’nun başına çuval geçirilirken HKP tepkisiz kalmadı, ABD Emperyalizmini ve “ne notası, müzik notası mı?” diye dalga geçen yerli satılmışları teşhir etti, alanlara çıktı.

“Ergenekon, Balyoz” vb. adlı CIA Operasyonlarıyla, Mustafa Kemalci, Yurtsever Askerler, Aydınlar, Bilim İnsanları Silivri’ye, Hasdal’a gönderilirken, HKP Silivri’de barikatları yıktı.

HKP, Türban Ortaçağ Karanlığının simgesidir, gericiliğin bayrağıdır, Laikliğe, Laik Cumhuriyet’e saldırıdır, diyerek bu saldırılara karşı savaş açtı. İçinde bulunduğumuz karanlık günlerin geleceğini yıllar öncesinden gösterdi.

Kamu Malları yağmalanırken HKP bu yağmaya karşı mücadele yürüttü.

Mustafa Kemal’e, Silah Arkadaşlarına, Birinci Kuvayimilliyecilere karşı Vahdettin’lerin, Damat Ferit’lerin torunları AKP’giller’in başlattığı saldırılara karşı HKP sesini yükseltti.

15 Temmuz Ganimet Paylaşım Savaşında, susarak veya sinerek veya biat ederek teslim olunurken, “darbe girişimi” denerek iki Ortaçağcı gerici gücün Laik Cumhuriyet’in ganimet kapışması kutsanırken, tek sesini yükselten HKP oldu.

ABD ve AB Emperyalistlerinin ve yerli satılmışların bu aşağılık saldırılarına karşı susanların, kenardan izleyenlerin, sessiz kalanların, Laikliği dert edinmeyenlerin, Mustafa Kemal’i sömürenlerin, Yedi Düvele Karşı verilen Kurtuluş Mücadelesini Antiemperyalist olarak görmeyenlerin, Ege’de 18 adamız göz göre göre Yunanistan Devletine peşkeş çekilirken tık demeyenlerin, hakkı değildir 29 Ekim’i kutlamak.

Halklarımıza bu karanlıktan çıkışın yolunu gösteren, Yeni Sevr’e karşı İkinci Kurtuluş Savaşı’nı örgütlemeyi bir görev olarak kabul eden HKP hak ediyor 29 Ekim’i kutlamayı.

Ve HKP 29 Ekim’de alanda olacak.

Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mıza Genelkurmaylık yapan Ankara’da olacak.

Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın Önderine yürüyecekler HKP’liler, İkinci Kurtuluş Savaşı’mız’ın önderliğini üstlenmiş ve bunun gereğini layıkıyla yerine getiren ve getirecek olan İkinci Kuvayimilliyeciler olarak. 16.10.2017

HKP

Genel Merkezi