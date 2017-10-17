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Bu Ülkenin İkinci Kurtuluş Savaşçıları Mustafa Kemal’in gerçek devamcıları HKP’liler 29 Ekim’de Ankara’da Anıtkabir’e yürüyorlar

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Halkın Kurtuluş Yolu

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