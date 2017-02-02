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HKP; AKP’giller’in pısırıklığından cesaret alarak Adalarımızı işgal eden Yunanistan’la ilgili UCM’ye suç duyurusunda bulundu

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Halkın Kurtuluş Yolu

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