Amerikan emperyalizminin yarısömürgesiyiz, dedi HKP.

HKP, vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.

Sağlı-Sollu susuş suikastıyla HKP’yi yok saymak isteyen halk düşmanı burjuva partileri, Parababaları medyası ve en acısı futbol takımı tutar gibi parti tutan “cumhuriyet ve demokrasi havarisi” insanlarımız “sustu”, “görmedi”. Yazanları da, “yazdı” sosyal medyada üç sütun üstüne, kapkara haykıran puntolarla;

Ulusalcı, Faşist, Şovenist, Din Düşmanı, Karşıdevrimci, Mustafa Kemal düşmanı ve daha birçok gerçek dışı hakaretle…

HKP, vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.

AB-D emperyalizmi bu kez kaleyi içten fethetti, Truva atına bindirdiği satılmış ABD uşağı yerli işbirlikçileriyle halkımızı dost kim, düşman kim ayıramaz hale getirdi, dedi HKP.

İşte tam da bu nedenle dışarıda emperyalist yedi düvele, içeride işbirlikçi halk düşmanı saltanata karşı verdiğimiz Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın öncesindeki işgal, tecavüz, zulüm, sefalet dolu günlerden çok daha kötü ve karanlık günlerdeyiz, dedi.

HKP, vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.

ABD emperyalizmi ülkemizi BOP bataklığında parçalayıp boğacak, halklarımızı birbirine boğazlatacak, Yeni Sevr zebanisi geldi kapıya dayandı, dedi HKP.

HKP, vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.

“AB Yolu Sevr’e Çıkar, Savunanlar Ya Gafildir Ya Hain”, dedi HKP.

HKP, vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.

Ne ABD ne AB, Tam Bağımsız Türkiye, dedi HKP.

HKP, vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.

ABD’nin BOP’u ülkemizi Ortaçağcı din devletine dönüştürecek, Şeriat Ortaçağdır, dedi HKP. Laiklik yoksa demokrasi, bilim, özgürlük yoktur dedi.

HKP, vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.

Başta Kaçak Saraylı Reis ve onun AKP’si olmak üzere; Meclisteki diğer 3 parti; MHP, HDP ve Yeni-CHP de “Türk-Kürt Milliyetçiliği ve Cumhuriyetçilik” postuna bürünmüş, Amerikan işbirlikçisi satılmışlardır, dedi HKP.

HKP, vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.

Emperyalistler özgürlük, bağımsızlık getirmez! Bölgemizdeki Kürdistan İkinci, Batı Ermenistan Üçüncü İsrail olacaktır. Bu üç Amerikancı devlet Ortadoğu ve dünya halklarına daha fazla kan kusturacaktır, dedi HKP.

HKP, vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.

Evet, vatan hainiyiz, siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz, biz yurt hainiyiz, biz vatan hainiyiz.

Vatan kupon arsalarınızsa,

Kasalarınızın ve ayakkabı kutularınızın içindekilerse vatan,

Vatan gemiciklerinizse, vatan kaçak saraylarınızsa, vatan İsviçre bankalarındaki gizli hesaplarınızsa,

Vatan memleketini, halkının alın terini parsel parsel ABD Emperyalizmine peşkeş çekmekse vatan,

Vatan doğamızı talan etmeniz, ormanlarımızı katletmeniz, kurdumuzu, kuşumuzu yok etmeniz ve dağlarımızı paramparça etmeniz ve su kaynaklarımızı zehirlemeniz ve tüm bunların karşılığında doldurduğunuz küplerinizse,

Vatan din bezirgânlığı yapıp, temiz dini duyguları alıp satmaksa vatan,

Vatan Ata yadigârı Laik Cumhuriyet’i, ABD Emperyalizmi ve tarikatlarınızla el ele enkaz yığınına çevirmekse,

Vatan tazecik fidan çocuklarımızı Ortaçağ karanlığına hapsetmeniz, gerici eğitim sisteminde boğmanız, aydınlık geleceğimizi elimizden alma çabanızsa vatan,

Vatan 15 Temmuz, iki hain CIA-Pentagon dincisi gücün, AKP ve FETÖ’nün ganimet hesaplaşmasıyken, halkı kandırıp “15 Temmuz destancılığı” oyununu sergilemekse,

Ve bütün bunlar olurken, Meclisin ceylan derisi kaplı koltuklarında geyik çevirmekse hep bir elden iktidarı, “muhalefeti” utanmadan,

Vatan Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın önderi Mustafa Kemal’in mirasını sömürüp, devrimci, antiemperyalist, antifeodal ruhunu ağzına almamak, eyleminde göstermemekse vatan,

Hatta onun CHP’sinin 6 Ok’undan tekine bile gerçek anlamda sahip çıkmadan, insanların temiz duygularını iğdiş etmekse, Cumhuriyetçilik’le aldatmaksa,

Yeni CHP’yse vatan,

Vatan, ABD Emperyalizminin kucağında, onun silahlarıyla “Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı”cılık oynamaksa,

Vatan, 1000 yıldır kardeşçe yaşamış Türk ve Kürt Halklarını birbirine düşman etmek için uğraşmak, bunun adına da “devrimcilik” yaftası yapıştırmaksa,

Vatan “Türk milliyetçisiyiz!” deyip, AKP’nin yedek lastikliğini, Amerikan Emperyalizminin bekçi köpekliğini yapmaksa vatan,

HKP vatan hainidir. Biz vatan hainiyiz.

Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla:

HKP vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.

Ve İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı zafere ulaştırana dek bildiği tek gerçek doğru yoldan sapmadan, korkmadan, yılmadan, usanmadan vatan hainliğine devam edecek mutlaka!..

Not: Nazım Hikmet’in anısına selamla…

Ankara’dan Bir Yoldaş