HKP’li avukatlar, Eski MİT Müsteşarı Emre Taner’in de FETO Soruşturmasına “şüpheli” sıfatıyla dahil edilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu

Başvuru metnini olduğu gibi yayımlıyoruz:

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ANKARA

Dosya no: 2016/14635

İhbar ve

Tevsii Tahkikat

Talebinde Bulunan

Müşteki : Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı

Karanfil Sok. No: 24/15- Kızılay/ANKARA

V e k i l l e r i :

1- Av. Orhan ÖZER – Konya Barosu

2- Av. Metin BAYYAR – Ankara Barosu

3- Av. F.Ayhan ERKAN- İstanbul Barosu

4- Av. A. Serdar ÇINGI – İstanbul Barosu

5- Av. Tacettin ÇOLAK- İzmir Barosu

6- Av. Sait KIRAN – Ankara Barosu

7- Av. Ferit ÇÖÇE –Adana Barosu

8- Av. Halil AĞIRGÖL – Bursa Barosu

9- Av. Azime Ayça OKUR – Ankara Barosu

10- Av. Pınar AKBİNA- İstanbul Barosu

11- Av. Doğan ERKAN- Ankara Barosu

Ortak Adres : Necatibey Cad. Sezenler Sok.No:4/15 Sıhhiye-Ankara

Soruşturmaya Dahil

Edilmesi İstenen

Ş ü p h e l i l e r :

1- Emre Taner (Milli İstihbarat Teşkilatı Eski Müsteşarı)

2- Suça karıştığı tespit edilecek diğer görevliler

Dinlenmesini Talep

Ettiğimiz Tanık : İsmail Hakkı PEKİN (Genelkurmay İstihbarat Daire Eski Başkanı)

Suç İsnadı : Anayasal Düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka düzen getirmeye teşebbüs (TCK’nin 309/1 maddesi), Bu suça yardım ve yataklık (TCK’nin 39. maddesi), Görevini Kötüye Kullanma (TCK 257. maddesi), Suçu ve suçluyu övme (TCK 215. maddesi) Terörle Mücadele Kanunu’nun 2., 4., 7. Maddeleri.

Suç Tarihi : 2007 – 2010 yılları arası.

İstemin Özü :

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün işlediği suçlara yardım ve yataklık eylemlerinden haklarında kamu davası açılması için çeşitli şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. Bu kere, adı geçen şüphelinin ve bu şüpheliyle bağlantılı diğer şüphelilerin de bu soruşturmaya şüpheli sıfatıyla dahil edilmeleri için ihbar ve tevsii tahkikat talebimiz vardır.

1-OLAYLAR:

1- Bilindiği gibi 15 Temmuz 2016 gecesi AKP iktidarıyla el ele vererek Ordu içine sinsice yerleştirilen Fethullah Gülen tarikatına bağlı askerlerin, mevcut iktidarı devirmeye yönelik bir harekatı oldu. Bu harekat sırasında yüzlerce insanımız katledildi, yaralandı. Bu harekatın, Fethullah Gülen cemaati (Fethullahçı Terör Örgütü) tarafından yapıldığı yetkililer tarafından açıklandı. Bu olay nedeniyle Türkiye çapında Adli soruşturmalar yürütülmekte; Orduda, MİT’te, Yargıda, Poliste, Milli Eğitimde, Üniversitelerde geniş çaplı tutuklamalar yapılmış bulunmaktadır. Ve tutuklamalar hâlâ da devam etmektedir.

FETÖ’yle ilgili diğer soruşturmalar da, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü için işbu suç duyurusu dilekçemizi, savcılığınıza sunmak gerekmiştir.

2- 15 Temmuz harekatında bulunmak ve FETÖ yönetici ve üyesi olma iddiası ile suçlanarak tutuklananların, görevden uzaklaştırılan ve açığa alınanların sayısının yüz binleri aştığı belirtilmektedir. Ordu’da General, Amiral ve subayların yarısının, FETÖ’cü olduğu açıklanmaktadır. Adliye öyle, Polis öyle, Milli Eğitim öyle, Üniversiteden Mülkiye’ye varana kadar öyle, MİT öyle. Bunun ne kadar vahim bir tablo olduğu açıktır.

Elbette FETÖ’nün bu soruşturmaya konu örgütlenmesi bir anda zuhur eden bir olay değildir. Bu konuda ülke yönetiminde söz sahibi olan siyasilerin, askeri ve sivil bürokratların, istihbaratçıların ihmali ve icrai surette fiilleri vardır.

3-Basından öğrendiğimize göre FETÖ soruşturmasının yeni failleri ortaya çıkmaktadır. Genelkurmay İstihbarat Daire Eski Başkanı İsmail Hakkı PEKİN, Milli İstihbarat Teşkilatı Eski Müsteşarı Emre TANER’in görev yaptığı dönemde Fetullah GÜLEN için “70 yaşında bir ihtiyar. Size ne zararı var. İstersen sizi tanıştırayım.” dediğini ifade etti.

Konuyla ilgili Oda TV ve Haber Türk Gazetelerinin haberleri şu şekildedir:

Haber Türk Gazetesinden Balçiçek İLTER’in sorularını cevaplayan PEKİN’in anlatımları şöyledir: “Bu toplantılarda (kastedilen Başında Ömer DİNÇER’in yer aldığı Başbakanlık Takip Komisyonu) kararlar alınıyor, yazılıyor ve ilgili yerlere götürülüyor. İlgili kurumlardan da cevap alınıyor. 2007’den sonra görev aldım. 2008’den itibaren bu toplantılar seyrelmeye başladı. Sonra kaldırıldı. 28 Şubat’la ilgili kararlar kaldırılmadığı halde toplantılar iptal edildi. 2009’dan sonra emniyetten ve MİT’ten Fethullah Gülen ve diğer cemaatlerle ilgili bilgiler gelmemeye başladı. Önce polis kesti, sonra MİT. O zamanlar Askeri Şûra’da bu tip adamları atma konusunda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Personel Daire Başkanlığı yaptım, Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığı yaptım, yaklaşık 7 yıl bu tip adamları getirdim… Abdullah Gül ve Vecdi Gönül şerh koydular ama ona rağmen insanlar atıldı.”

(http://www.haberturk.com/gundem/haber/1048547-ismail-hakki-pekin-buyukaniti-ve-basbugu-uyardim)

İLTER sorularına devam ediyor: “-Bir insan hem asker olup hem de bir cemaate üye olamaz mı?

Olamaz. Kendini o şeyhe adamıştır çünkü. Suçsuz insanlar da atılmış olabilir, “Her şey doğrudur” diyemem. TSK içine sızmış olayları biz kendimiz hallediyorduk ama dışarıdaki olayları MİT bize nasıl bildirirse o şekil algılıyoruz. MİT’in eğilimi neyse, o oluyor. Zaten ben 2007’den sonra işte “Şu kurmay albay Fethullahçıdır, bilgi verin!’’ diye yazıyorum, ama MİT’ten cevap alamıyorum.”

-Yani 2008’den sonra siz atmak istiyorsunuz ama atamıyorsunuz…

Evet aynen öyle. Bilgi akışı kesildi. MİT Müsteşarı Emre Taner’e endişelerimi dile getirdim, “Bilgi alamıyorum” diye, “Çok uğraşıyorsun Fethullah Gülen ile, yaşlı bir adam, isterseniz tanıştırayım, zarar gelmez’’ dedi. Taraf Gazetesi çok üzerimize geliyordu, onun kaynağını bulmak için yine gittim. İçeriden de “hain’’ler vardı tabii.

(http://www.haberturk.com/gundem/haber/1048547-ismail-hakki-pekin-buyukaniti-ve-basbugu-uyardim)

Bu konuda bir de Oda TV’nin haberine bakmakta fayda vardır.

“2007 yılında Elazığ’da görev yaptığı sırada ildeki MİT personelinin bir gece evine gelerek, en yetkili amirlerinin FETÖ’cü olduğu konusunda ihbarda bulunduklarını hatırlatan Pekin, durumu ilgililere aktardığını, sonrasında ise aynı kişinin terfi ettirilerek Malatya MİT Bölge Başkanlığına getirildiğini ifade etti.”

“70 YAŞINDA BİR ADAM NE İSTİYORSUNUZ

Ergenekon tertipleriyle birlikte TSK içinden sürekli bilgi sızmaya başlaması üzerine Taner’le yine bir araya geldiklerini ve bilgi istediklerini vurgulayan Pekin, “Taner Bey görüşmemizde Fethullah Gülen için bana ‘Ya bu adamdan ne istiyorsunuz. 70 yaşında bir ihtiyar. Size ne zararı var? İstersen sizi tanıştırayım. Kendiniz görün’ dedi” diye konuştu.” (http://odatv.com/bana-sizi-gulenle-tanistirayim-dedi-1211161200.html)

Görüldüğü üzere Genelkurmay adına dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un görevlendirmesi ile TSK içine sızmış cemaatçileri araştırmak için dönemin MİT Müsteşarı Emre TANER ile görüşen İsmail Hakkı PEKİN gördüğü manzarayı paylaşmıştır. Şüpheli Emre TANER, Fetullah GÜLEN için “70 yaşında ihtiyar bir adam” nitelendirmesiyle ile suçluyu övmüş, emniyet ve MİT 2007’den itibaren bilgi vermeyi bırakmış, MİT’te Fetullahçı olduğu söylenen “en yüksek amir” Malatya MİT Bölge Başkanlığına yükseltilmiştir.

Kopuk kopuk resimler gibi duran işbu eylemler aslında bir amaca yöneliktir. AMAÇ LAİK CUMHURİYETİ ORTADAN KALDIRMAK VE DİN ESASINA DAYALI DEVLET DÜZENİ KURMAKTIR. Şüpheliler, failler değişmektedir ancak olaylar göstermektedir ki şüpheliler ihmalen veya icraen amaç ve eylem birlikteliği içindedirler. Zira siyasi- bürokrat- istihbaratçı elbirliği ile Fetullah GÜLEN cemaatinin, FETÖ’nün önünü açmışlar, etkinliğini artırmışlardır.

Oysaki aşağıda görüleceği üzere MİT, anayasal düzene karşı faaliyetler hakkında istihbarat oluşturup gerekli yerlere iletmekle ve Silahlı Kuvvetler için lüzumlu görülen istihbaratı Genelkurmay başkanlığına iletmekle görevlidir.

2-HUKUKİ NİTELEME:

2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri Ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi;

“Milli İstihbarat Teşkilatının görevleri şunlardır; a) Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, güvenligine, Anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler hakkında milli güvenlik istihbaratını Devlet çapında oluşturmak ve bu istihbaratı Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile gerekli kuruluşlara ulaştırmak.”

(e) bendi; “Genelkurmay Başkanlığınca Silahlı Kuvvetler için lüzum görülecek haber ve istihbaratı, yapılacak protokole göre Genelkurmay Başkanlığına ulaştırmak.” şeklinde düzenlenmiştir.

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka düzen getirmeye teşebbüs eden FETÖ bu amaç uğruna yıllarca orduda, emniyette, MİT’de, üniversitelerde vb. yerlerde örgütlenmiş, ancak onlar hakkında istihbarat toplamakla görevli MİT görevini yapmamış, TSK personeli hakkında bilgi vermeyi bırakmış, “70 yaşında ihtiyar bir adam, sizi tanıştırayım.” denilerek senli-benli olunmuştur. Bu açıkça MİT Kanununa ve TCK’ya muhalefet niteliğindedir.

FETÖ, 15 Temmuz’da kalkıştığı hareketle yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olmuştur. Bu ölümlerin bir sebebi de adı geçen şüpheli ve FETÖ’ye göz yuman, FETÖ’cü amiri Malatya Bölge Başkanı yapan, FETÖ’cüleri MİT’te yükselten diğer kamu görevlilerinin bu eylemleri/eylemsizlikleriyle, özellikle İSTİHBARATIN İRADİ OLARAK KESİLMESİ YOLUYLA, bu terör örgütünün önü açılmıştır.

Dolayısıyla şüpheli Emre Taner ve birlikte hareket ettiği tespit edilecek şüpheliler hakkında bağlantı ve irtibat düzeyine göre TCK’da ve TMK’da atfı yapılan diğer suçların da oluştuğu açıktır.

Sonuç Ve İstem : Yukarıda açıkladığımız ve doğrudan toplanacak deliller ışığında, haklarında suç duyurusunda bulunduğumuz şüphelilerin, FETÖ örgütü soruşturmasına şüpheli olarak dâhil edilmesini, haklarında gerekli kamu davasının açılmasını, suçun bilgi ve görgü tanığı Genelkurmay İstihbarat Daire Eski Başkanı İsmail Hakkı PEKİN’in tanık sıfatıyla dinlenmesini müvekkil siyasi parti adına talep ediyoruz. 16.11.2016

Müşteki

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP)

Vekilleri

Av. Metin BAYYAR Av. Sait KIRAN

Av. Azime Ayça OKUR Av. Doğan ERKAN