Templates by BIGtheme NET
SON HABERLER
GMT+2 07:23
HKP’li avukatlar, Eski MİT Müsteşarı Emre Taner’in de FETO Soruşturmasına “şüpheli” sıfatıyla dahil edilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu

Yazar hakkında

Halkın Kurtuluş Yolu

İlgili Yazılar

Bir Yorum Yaz

E-GAZETE

Kategoriler

Portalımız açık kaynak özgür yazılım araçları kullanılarak hazırlanmıştır.CopyLEFT | 2014 | Halkın Kurtuluş Yolu