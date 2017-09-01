İşgalci Yunan Çakal anladı, Kaçak Saraylı ve avanesinde yürek Selanik olduğunu, geldikçe geliyor üstümüze…

26 Ağustos, yani Malazgirt Zaferi’mizin yıldönümünde, işgal ettiği adalarımızda askerleriyle saf tutup Bizans bayrağı açıyor…

Yani demek istiyor ki;

Sen 26 Ağustos 1071’de yener misin Bizans Ordusunu? Bak, işte ben işgal ettiğim ada toprağınız üzerinde açtırırım askerlerime Bizans bayrağını…

Bizans’ı yavaş yavaş yeniden dirilteceğiz biz… Bunu bilmiş ol!

Bu küstahça meydan okuma karşısında Kaçak Saraylı ne yapıyor?

Hiç…

Gâh topluyor gariban muhtarları Kaçak Saray’ında, onlar karşısında kükrüyor yalandan sağa sola; gâh eline yay alıp bakıyor gülerek, “acep bu ne ola ki?” diye…

Gâh Malazgirt’e gidip bindirilmiş “hülooğğ”cuları önünde yine her zamanki gibi esip kükrüyor…

Tabiî kimse de bunları ciddiye almıyor…

Vah Türkiye’m vah… Bu hallere de mi düşecektin…

Yedi Düvele meydan okuyan ve Emperyalist Haçlı Ordusu’nu dünyada ilk kez dize getirip onlara hezimetin acısını tattıran ve tüm Doğu’nun Mazlum Milletlerine umut ışığı olan Mustafa Kemal’in, İsmet İnönü’nün, Birinci Kuvayimilliye’nin yadigârı Türkiye Cumhuriyeti, bu hallere de mi düşecektin sen…

Fakat umutsuz olma asla!

Her ne kadar devletin tepesini tutmuş olsalar da, Vahidüddin’lerin, Damat Ferit’lerin, Said Molla’ların, Nemrut Mustafa’ların, Filozof Rıza’ların torunları…

Bak biz de varız!

Mustafa Kemal’lerin, İnönü’lerin, Kuvayimilliye şehitlerinin torunları olan biz de varız!

Öyle görülüyor ki büyük acılar çekeceğiz ve büyük felaketlerle karşılaşacağız. Büyük bedeller ödeyip büyük fedakârlıklarda bulunacağız.

Ama en sonunda tıpkı Birinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın sonunda olduğu gibi yine biz kazanacağız!

ABD-AB Emperyalist Haydutları, onların maşaları, işgalci Yunan Çakalları ve milletimizi Allah’la aldatmış, ABD işbirlikçisi Kaçak Saraylı ve avanesi ve Meclisteki diğer 3 ABD hizmetkârı hain partinin şefleri, en sonunda yenilecekler, yıkılacaklar ve de “Geldikleri gibi gidecekler.”

Tabiî yerli hainler ayrıca hesaba da çekilecekler, hukuka bağlı, tarafsız mahkemeler önünde. İhanetlerinin, vatan satıcılıklarının, kamu malı hırsızlıklarının ve bilumum zulümlerinin hesabını eksiksiz verecekler.

Adalarımızda bazen Yunan bayrağı, bazen Bizans bayrağı açarak bizi sarakaya alan İşgalci Yunan Çakal da yaptığına bin pişman edilecek.

Bu da böyle biline!

Dosta da düşman da böyle bilsin, bizi ve geleceği!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

1 Eylül 2017

Nurullah Ankut

HKP Genel Başkanı