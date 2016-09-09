İstanbul’u “ailecek” talan eden Kadir Topbaş ve Damadı Ömer Kavurmacı hakkında suç duyurusu

AKP’giller’in İBB Başkanı Kadir Topbaş, Kaçak Saraylı Reis’ten devraldığı ve ondan esinlenerek uyguladığı yağma ve talan politikalarını ara vermeden sürdürüyor. Topbaş, “Damat” Ömer Kavurmacı’yı Bakırköy’deki yağma projesinde Belediyenin her türlü imtiyazlarından faydalandırmakla yetinmedi.

“Topbaş Ailesi”, Damat Ömer Kavurmacı’ya ait olan “Koru Florya” isimli yağma projesinden, bir günde, değeri 1,5 ila 5 milyon arasında değişen 5 daire satın alarak Belediyenin imkânlarıyla peşkeş çekilen projeden kendi payını almış oldu.

AKP’giller’in kamu malı aşırıcılığına karşı mücadelede en ön safta yer alan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) bu aile boyu hırsızlık ve yağma için harekete geçti. HKP’li avukatlar bugün konuyla ilgili Kadir Topbaş, damadı Ömer Kavurmacı ve bu vurgunda sorumluluğu bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç Duyurusu Dilekçesini aynen yayımlıyoruz:

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

SUÇ DUYURUSUNDA

BULUNAN……………….: Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı

Karanfil Sokak No:24/15 Kızılay/ANKARA

V E K İ L L E R İ………..: Av. Ali Serdar ÇINGI, Av. Ayhan Erkan, Av. Pınar AKBİNA

Atatürk Bulvarı Emlak Bankası Blokları B Blok K:4 D:16

Fatih/İstanbul

Ş Ü P H E L İ L E R….…..: 1- Kadir TOPBAŞ- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

2- Ömer Faruk Kavurmacı

3- Plan – Proje değişikliği lehine oy veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri

4- Soruşturma aşamasında ortaya çıkartılacak; menfaat temin eden şüphelilerin fiillerine onay veren, görmezden gelen diğer kamu görevlileri.

S U Ç………………………: Görevi Kötüye Kullanma (TCK. 257), Nüfuz ticareti (TCK 255)

Zimmet (TCK m.247), İrtikap (TCK m. 250)

İHBAR VE BEYANLARIMIZ:

OLAY

08/09/2016 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde “Korunaklı projeden Topbaş’a 5 daire” başlığıyla bir haber yayımlanmıştır. Söz konusu haber;

“Korunaklı projeden Topbaş’a 5 daire

“Topbaş ailesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli ayrıcalıklar tanıdığı konut projesinden aynı gün 5 daire birden almış.

“Kadir Topbaş’ın başkanlığını yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) her türlü desteği alan Topbaş’ın damadı Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kavurmacı’nın Bakırköy’deki projesi KoruFlorya’dan “Topbaş ailesinin 5 dairesi” çıktı. Belgelere göre Kadir Topbaş’ın aile şirketi Teşvikiye Saray Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, 5 taşınmazın tamamını aynı gün “25 Temmuz 2014” tarihinde satın almış.

“Kamu arazisiydi

“Kavurmacı’nın sahibi olduğu Aydınlı-Metal Yapı Konut-Arke İnşaat ve Vizyonlife şirketlerinden oluşan grup Florya’daki araziyi TOKİ’nin 2010’da gelir paylaşımı yoluyla açtığı ihalede almıştı. Bu satış “Kamu arazisi damada hediye mi edildi?” sorusunu da beraberinde getirdi. Burası aynı zamanda eski SSK arazisiydi. Aydınlı Grup buraya tartışmalara yol açan “Koru Florya” konut ve AVM projesini yaptı.

“İBB’den ayrıcalıklar

“İBB Meclisi bu projeye çeşitli ayrıcalıklar tanıdı. Aydınlı Grup, “Koru Florya”nın önünde bulunan E-5 üzerindeki üstgeçidi kaldırıp yeraltı geçidi yaparak proje kapsamındaki AVM’ye yaya girişini kolaylaştırdı. Yaya altgeçidine “Koru Florya” adı verildi ve mahalleli imza toplayarak bu isme tepki gösterdi. Yüzlerce imzaya karşın damadın isteği kırılmadı ve İBB Meclisi AKP’lilerin oylarıyla, altgeçidin ismini “Cennet Mahallesi Koru Florya Yaya Altgeçidi” olarak değiştirdi. İBB Meclisi’nde projenin bodrum katları emsal dışı bırakılarak bir başka ayrıcalık daha tanındı.

“Ev fiyatları 1.5 milyon-5 milyon TL

“Ev fiyatlarının ortalama 1.5 ile 5 milyon TL arasında değiştiği bu projede Kadir Topbaş ailesinin 5 dairesi olduğu ortaya çıktı. 5 dairenin 2’si F blokta, 1’i E blokta, 1’i D blokta, 1’i ise G blokta yer alıyor. Dairelerin mülkiyeti Topbaş ve çocuklarına ait Teşvikiye Saray Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ üzerine görünüyor. Şirketin yönetim kurulunu Topbaş’ın oğulları Mehmet, Ahmet ve Turhan Topbaş oluşturuyor. Şirketin eski yönetim kurulu başkanı ise Kadir Topbaş. Şirketi kamuoyu “Saray Muhallebicisi” adıyla tanıyor. 5 dairenin tamamı da “25 Temmuz 2014” tarihinde proje bitmeden alınmış. Proje inşaatı 16 Eylül 2014’te tamamlanmış.” (http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/597160/Korunakli_projeden_Topbas_a_5_daire.html) Şeklindedir.

A- HUKUKİ NİTELEME

Bu haberin içeriğinde somut olaylara dayanıldığı ve doğruluğu resmi kayıtların incelenmesi sonucu kolaylıkla her an saptanabileceği aşikardır. Bu nedenle;

1- Kadir TOPBAŞ açısından;

Yukarda belirttiğimiz haber incelendiğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Kadir TOPBAŞ’ın resmi makamını kullanarak plan değişiklikleri ve ayrıcalıklara yaparak konut projesinin rantını yükselttiği ve böylelikle kendisine ve ailesinden olan kişilere haksız şekilde maddi çıkar sağladığı açıktır.

Böylelikle, Kadir TOPBAŞ, yaptığı kamusal görevi kendi ekonomik çıkarı için kullanarak TCK 257. Maddede belirtilen “Görevi Kötüye Kullanma” suçunu işlemiştir.

2- Ömer Faruk KAVURMACI açısından;

Ömer Faruk KAVURMACI, diğer şüpheli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir TOPBAŞ’ın damadıdır. Bu akrabalık ilişkisi neticesinde kendisine ve şirketine diğer sıradan vatandaşlara sağlanmayan kolaylıkların ve ayrıcalıkların kamu kurumlarınca sağlandığı açıktır. Bu nedenle bu kişi kayınpederinin nüfuzunu kullanarak haksız menfaat temin etmiştir. Bu durum Ceza Kanunu’nun 255. Maddesinde belirtilen “Nüfuz Ticareti” suçunu oluşturmaktadır.

3- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri açısından;

Bu kişilerin almış oldukları kararlarla bir şahıs ve şirketi yasalara aykırı şekilde korunarak haksız kazanç elde etmesi sağlanmıştır. Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararlarla Ömer Faruk KAVURMACI ‘nın ve şirketinin kazanç elde etmesi için kamusal kaynaklar kullanılmış ve devlet zarara uğratılmıştır.

SONUÇ ve İSTEM:Yukarıda açıkladığımız şekilde bir grup şahsın ve şirketin maddi menfaat elde etmesi için kamusal nüfuzun-makamların kullanılarak görevi kötüye kullanan kişilerin ve akrabalarının nüfuzundan yararlanarak maddi menfaat sağlayanların soruşturulmasını ve şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını vekaleten talep ederiz.09/09/2016

Suç Duyurusunda Bulunan

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı

Vekilleri

Av. Ayhan Erkan Av. Ali Serdar Çıngı Av. Pınar Akbina