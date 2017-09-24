İzmir’de Yunanistan işgali altındaki Ege Adaları konuşuldu

HKP İzmir İl Örgütü 23 Eylül Cumartesi günü 2004’ten beri Yunanistan işgali altında bulunan ve Yunanistan tarafından yerleşime açılan, silahlandırılan, maden çıkartılmaya başlanan Ege Adaları’yla ilgili bir panel düzenledi. Haftalar öncesinden İzmir ve tüm Ege Bölgesi’nde afiş, pankart ve stantlarla çağrısı yapılan, Milli Savuma Bakanlığı Eski Genel Sekreteri Emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, YARSAV Kurucu Başkanı Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu ve HKP Genel Sekreter Yardımcısı, İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak’ın konuşmacı olduğu panel İzmir Enternasyonal Fuarı Gençlik Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi.

Panelde ilk sözü Ümit Yalım alarak Ege Adaları’nın Türkiye’ye ait topraklar olduğunu ve 2004’ten beri Yunanistan işgali altında bulunduğunu detaylı bir şekilde hazırladığı sunumdan aktardığı belgelerle anlattı. Türkiye’de yaptığı araştırmalarla Ege Adaları sorununa ilk dikkat çeken isim olan Ümit Yalım, Adaların Türkiye’ye ait olduğunu gösteren Lozan, Uşi ve daha birçok antlaşmayla Ege Adaları’ndaki Yunanistan işgalini gösteren fotoğrafların da aralarında bulunduğu birçok belgeyi dinleyicilerle paylaşarak işgale göz yuman AKP iktidarının vatana ihanet ve terör suçlarını işlediğini vurguladı.

Ardından Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu söz aldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhuriyet tarihinde ilk kez toprak kaybını AKP döneminde yaşadığını belirten Eminağaoğlu sınırlarına sahip çıkamayan, kendi yönettiği ülkenin topraklarına pasaportla giren AKP’giller’e tepki gösterdi. AKP iktidarının adalarla ilgili mecliste verilen onlarca soru önergesinin neredeyse hiç birine cevap vermediğini belirten Eminağaoğlu verilen cevaplardan bir örnek vererek Aydın’da bulunan ve Yunanistan işgali altında bulunan adalardan biri olan Marathi adası hakkındaki soru önergesine “bizim öyle bir adamız yok” şeklinde cevap verildiğini söyledi.

Panelde son olarak sözü Av. Tacettin Çolak aldı. Çolak AKP’giller’in Ege Adaları’nın işgal edilmesine sessiz kalmalarının, kendi onursuzluklarının yanında bu ülkenin yönetim kademelerini işgal etmelerinden ötürü bir ulusun onurunu ayaklar altına almak anlamına geldiğini belirtti. Bunun, AKP’gillier’in temsil ettiği Tefeci-Bezirganlığın sınıfsal karakterinden kaynaklandığını, bu nedenle AKP’giller’in ulusal onur duygusu taşımadıklarını, Ortaçağ’ın, ümmetçiliğini özlemi içinde olduklarını söyleyen Çolak Yunanistan’ın Ege’de adeta “köpeksiz köyde değneksiz” geziyor olmasının AB-D Emperyalistlerinin kışkırtmaları sonucu olduğunu vurguladı. Sorunun Yunanistan halkıyla değil, işgalci Yunanistan Hükümetiyle olduğunu belirten Çolak Ege Adaları’nın peşini bırakmayacaklarını, bu işgale göz yumarak vatana ihanet edelerin er geç yargılanacağını söyledi.

Av. Tacettin Çolak’ın konuşmasının ardından panel sona erdi.

İzmir'den

Kurtuluş Partililer