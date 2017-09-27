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Kaçak Saray’da, Yeni Akademik Yılın açılışını yaptırtan Reis, hastası olduğu kürsüye çıkıp, mikrofona öksürüyor: “Yanılmışız.” Kast ettiği, kadim dostu Barzani’nin, Barzanistan Bağımsızlık Referandumu… Yahu Hafız, hep mi yanılacaksın sen?

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Halkın Kurtuluş Yolu

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