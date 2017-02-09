“Kedi Davaları”ndan biri daha görüldü

Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut’un Melek Eşi Hacer Ankut erdemli davranışın ne olduğunu gösterdi

Yoldaşımız, Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut’un Melek Eşi Emekli Öğretmen Hacer Ankut ablamızın şikâyetçi olduğu bir kedi davası daha görüldü.

İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın bu günkü duruşmasında daha önce gelmeyen (diğer bazı davaların yalancı tanığı, bazılarının da şikâyetçisi olan) sanıklardan birisi daha dinlendi.

Duruşma 30 Mart 2017 günü saat 14:00’e ertelendi.

Dinlenmeyen sanıkların biri de, bir diğer sanığın, belediye başkanı AKP’giller’den olan bir belediyede çalışan ve aynı zamanda DNA’larında hayvan, bitki, doğa düşmanlığı kodlanmış olan bu güruhun elebaşı ve yönlendiricisinin annesidir.

Duruşmadan yaklaşık bir hafta önce bu sanığın sanık olmayan diğer oğlu Genel Başkan’ımızın evine gelerek Genel Başkan’ımızın ve Hacer Ablamızın ellerini öperek anneleri adına özür dilemiş, mahkemeye zorla getirilme kararı çıkartılan annelerinin duruşmaya götürülemeyecek kadar hasta olduğunu bu nedenle şikâyetten vazgeçmelerini yalvar yakar rica etmiştir. Bu yaşlı kadın diğer davaların tümünde yalancı tanıklık yaptığı, kapı kapı dolaşıp Genel Başkan’ımız ve Eşi hakkında komşularını kışkırtmaya çalıştığı halde; yüreği hayvan, bitki, doğa sevgisi kadar insan sevgisiyle de dolu olan, yüreği merhametle, acıma duygusuyla dolu olan MELEK YOLDAŞIMIZ, HACER ABLAMIZ da, yaşlı bir kadına, kendine kötülük de etmiş olsa, eziyet edemeyeceğinden ve de bir oğulun annesi için yalvarmaları karşısında şikayetinden vazgeçme erdemliliğini göstermişti.

Yüreği insan, hayvan, doğa, ağaç sevgisiyle dolu Genel Başkan’ımız ve Eşi Hacer Yoldaşımızın diğer kedi davalarının bazılarından tamamen hukuka aykırı olarak aldığı cezalar, AKP’giller’in elinde Yargının geldiği içler acısı durumu da sergilemektedir. Şanlı Gezi İsyanımız da bunların hayvan, bitki, doğa düşmanlıklarına bir tepki olarak patlamadı mı zaten…

Ne yaparlarsa yapsınlar! AKP’giller’in mahkemeleri ne kararlar verirse versin, eninde sonunda Kazanan/Yenen biz olacağız, insanlık olacak, hayvanseverlik, ağaçseverlik, doğaseverlik olacaktır. 09 Şubat 2017

Kurtuluş Partili Hukukçular