“Kedi Davaları”ndan biri daha görüldü

Yoldaş’ımız, HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un Melek Eşi Emekli Öğretmen Hacer Ankut Abla’mızın şikâyetçi olduğu, İstanbul Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşması bugün yapılmış oldu.

Hakaretle suçlanan sanığın gelmediği duruşmada Hacer Abla’mızın şikâyetini yenilemesinden ve iki tanığımızın dinlenmesinden sonra gelmeyen sanığın zorla getirilmesine ve üçüncü tanığımızın davetiyeyle çağrılmasına, duruşmanın da 25 Mayıs 2017 günü saat 11.10’a bırakılmasına karar verildi.

Genel Başkan’ımız ve melek eşi emekli öğretmen Hacer Ankut Yoldaş’ımız hakkında, kedilere ve sokak hayvanlarına baktıkları için, insan, hayvan, bitki ve çevre düşmanı gerici AKP’giller’den oluşan komşularıyla yaşadıkları çekişme nedeniyle görülen davaların altıncısıydı bu gün görülen dava.

Bu davaların ilki, Belediye Başkanı AKP’giller’den olan bir belediyede çalışan ve aynı zamanda DNA’larında hayvan, bitki, doğa düşmanlığı kodlanmış olan bu güruhun elebaşı ve yönlendiricisinin bir sokak kedisini tekmelemesine müdahale eden Genel Başkan’ımız hakkında atfı cürüm mahiyetindeki şikâyeti üzerine açılan bir dava olup, hakaret ve tehdit suçlarından yargılanan Genel Başkan’ımız bu davada BERAAT etmiştir.

Komşuluk hatırına ve belki az da olsa olaydan ders çıkartma ihtimaline binaen Genel Başkan’ımız bu davada karşı şikâyette bulunmamıştır.

Ama ne gezer… Genel Başkan’ımızı ve eşini hayvan sevgisinden ve koruyuculuğundan zerre kadar geriletemeyen, aksine her çekişmede ağzının payını alan, DNA’ları hayvan, bitki, doğa düşmanlığıyla işlenmiş olan bu güruh acaba yıldırır mıyız düşüncesiyle Yoldaşlarımız hakkında peşpeşe şikâyetlerle hakaret, silahla tehdit, darp, bıçaklama, haneye girme gibi suç atmalarda bulunmuşlardır. Dosyanın birinde şikâyetçi olanlar diğerlerini yalancı tanık gösterirken, diğer dosyada rolleri değişerek bu defa önceki dosya tanıkları şikâyetçi ve şikâyetçileri de bu dosyada tanık gösterilmiştir.

Bu güruhun adam olmayacağı netçe açığa çıkınca, artık Yoldaşlarımız da gerçekte suçlu olan bu kişiler hakkında karşı şikâyetlerde bulunmuşlardır.

Halen sürmekte olan üç dava olup birinde Genel Başkan’ımız atfı cürüm mahiyetinde olan bıçakla yaralama suçundan yargılanırken karşı taraf da tehdit ve hakaret suçlarından yargılanmaktadır.

Diğer iki dava ise Hacer Yoldaş’ımızın şikâyetleri üzerine açılan davalardır.

Biten davalardan birinde Yoldaşlarımız BERAAT ederken, karşı taraf da en hafiften de hafif cezalarla kurtarılmışlardır İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesince.

Bir diğer davada (gene İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada) karşı tarafla birlikte Yoldaşlarımız da hiçbir delil olmadan, yalancı tanıkların yalanları gün gibi açığa çıkmışken AKP’giller’in hukuk bürosuna dönüşen mahkeme tarafından hukuka aykırı şekilde cezalandırılmışlardır. Hem de Genel Başkan’ımızın melek eşi Hacer Abla’mız, olay anında semt pazarından elinde pazar arabası ve poşetlerle dönerken apartman girişinde önü kesilip tehdit ve hakarete uğratıldığı tüm dosya kapsamından çok net bir şekilde anlaşılır olmasına rağmen, elindeki pazar arabası ve poşetler sopaya dönüştürülüp, sopa yapılan pazar arabası ve poşetler de silah kabul edilip silahla tehditten cezalandırılmıştır.

Yüreği insan, hayvan, doğa, ağaç sevgisiyle dolu Genel Başkan’ımız ve eşinin ceza aldığı bu davalar AKP’giller’in elinde Yargının geldiği içler acısı durumu da sergilemektedir.Şanlı Gezi İsyanı’mız da bunların hayvan, bitki, doğa düşmanlıklarına bir tepki olarak patlamadı mı zaten?..

Ne yaparlarsa yapsınlar! AKP’giller’in mahkemeleri ne kararlar verirse versin, eninde sonunda kazanan/yenen biz olacağız, insanlık olacak, hayvanseverlik, ağaçseverlik, doğaseverlik olacaktır. 26 Ocak 2017

Kurtuluş Partili Hukukçular