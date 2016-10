Kıvılcımlı’yı bu karanlık günlerde anmak, anlatmak hayati önem taşıyor

“İnsanlığın önünde iki rahmetten biri var: ya bilesiye, tüm bilinçli, kıyasıya, öldüresiye ve ölesiye Milli Kurtuluş Savaşı göze alınır yahut sürünesiye, sömürülesiye, çürüyesiye, geberesiye, kullaşılır, köleleşilir. Ya Kurtuluş Savaşı ya da en soysuzca Köleleşmenin Mezar Taşı” diyen Hikmet Kıvılcımlı, yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Ve O’nun teorisi ve pratiği doğrultusunda mücadele etmek, O’nu anmak, O’nu anlamak ve O’nu anlatmak; içinden geçtiğimiz bu karanlık günlerde hayati önem taşıyor.

Bu topraklardaki temsilcileri Kurtuluş Partililer olarak; Usta’mız, Türkiye Devriminin teorik ve pratik önderi, Partimizin ilk genel başkanı Hikmet Kıvılcımlı’yı bedence aramızdan ayrılışının 45’inci yıldönümünde 11 Ekim’de mezarı başında andık.

Topkapı Mezarlığında sloganlarla yürüyüşe geçerek “Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Halkların Kardeşliği”, “Katil ABD Ortadoğu’dan Defol”, “Hikmet Kıvılcımlı Ölümsüzdür”, “Kızıl Savaş Bayrağı Hikmet Kıvılcımlı”, “Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın Kurtuluş Savaşı’mız” sloganlarını haykırdık.

Hikmet Kıvılcımlı nezdinde tüm devrim şehitleri için saygı duruşuyla başlayan anmamız; HKP Sancaktepe İlçe Örgütünden Sibel Kalkan’ın konuşmasıyla başladı. Türkiye’deki gündemi değerlendiren yoldaşımız, mücadele bayrağını daha da yükseltme çağrısı yaptı.

HKP Gebze İlçe Örgütünden yoldaşımız Burhan Göl ise yaptığı konuşmada; AKP’giller’in; 14 yıllık iktidarları süresince ne Anayasa, ne Adli Sistem, ne Hukuk, ne de Kanun bıraktıklarını ifade ederek 1923 Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın sonucunda kurulan Laik Cumhuriyeti tamamen ortadan kaldırıp Ortaçağ karanlığına doğru sürükleme çabasında olduklarını söyledi.

Göl, sözlerine şöyle devam etti: “15 Temmuz’un hemen sonrasında AKP’giller tarafından çıkarılan OHAL ile birlikte keyfi uygulamalar olmuştur. Askeri liselerin kaldırılması, Askeri arazilerin bazı yandaşlara peşkeş çekilmek istenmesi, OHAL ile birlikte Ortaçağ karanlığına gidiş yasalarının çıkarılması, ülkenin OHAL ile Yönetilmesi AKP’gillerin tek başına Diktatörlüğünü ilan etmesi gibi. İşte Partimiz tam da böyle bir süreçte; geçtiğimiz günlerde AKP’gillerin İktidara geldiği 2002’den bu yana devleti yönetenlerin, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün işlediği suçlara yardım ve yataklık eylemlerinden dolayı haklarında dava açmıştır. Çünkü bizler Hikmet Kıvılcımlı’nın öğrencileri, yoldaşları ve devamcıları, Mustafa Kemal ve Birinci Kuvayimilliye Savaşçılarının, yurtseverlerinin gerçek mirasçısı ve temsilcisiyiz. Çünkü biz vatan aşkını söylemekten ve gereğini yapmaktan korkar hale gelmektense ölmeyi yeğleyen, Hikmet Kıvılcımlı’nın öğrencileriyiz.”

Mücadeleye adanmış yarım asır

Kıvılcımlı’nın Yörük Ali Çetesi’nde 17 yaşında mücadeleye katıldığını ve “Köyceğiz Kuvayimilliye Askeri Komutanlığı”na atandığını belirten Göl, yaşamının 50 yılını devrimci mücadeleye adadığını kaydetti.

Göl, “Kıvılcımlı, ‘Açık denizde, hep Doğu yönü. Ama?.. Sonumuz belirsiz. Cesaretimiz yerinde. 9 beygirlik balıkçı motoru kalbimiz gibi yorulmadan işliyor’ diyen bir önderdir. Kıvılcımlı, devrimci yolculuğuna da tıpkı bu duygularla başlamıştı; açık bir denizde, sonu belirsiz ancak cesareti yerinde bir denizci gibi. Yüreği ve beyni bu mücadelede her an işlemeye hazır ve her an işler halde. Kıvılcımlı çoğu cezaevinde olmak üzere yüzlerce eser yazmıştır. Sosyalizm ile tanışır ve artık boylu boyunca mücadelenin içinde yer alır. Sosyalizm mücadelesi uğrunda birçok araştırmalar yapmıştır. Ömrünün 22.5 yılını cezaevinde geçirirken cezaevlerini kızıl birer üniversitesi çevirmiştir. “Marksizm-Leninizm’i alfabesinden cebri alasına kadar” etüt etmiştir. Marksist-Leninist Klasiklerin çevirisini yapmıştır. Antika Tarihin gün yüzüne çıkarıldığı Bilimsel Sosyalizme katkısı olan “Tarih Devrim Sosyalizm” adlı anıt eseri bunlardan biridir” diye konuştu.

Etkinlik; Kıvılcımlı’nın öğrencilerinden işçi önderi İsmet Demir’i mezarı başında yapılan anmayla sürdü. Mezarı başında bir konuşma yapan Sancaktepe İlçe Örgütümüzden Emrah Kalkan, işçi katliamlarının hızla arttığını ve AKP’nin İşçi Sınıfımızın kanı canı pahasına elde ettiği kazanımlarını gasp ettiğini söyledi.

Kalkan, fedakar, yiğit, çalışkan işçi önderi İsmet Demir’in mücadelesinin ve devrimci sınıf sendikacılığı bayrağının Kurtuluş Partililerin, Nakliyat İş Sendikası Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun ve yiğit önderlerinin omuzlarında direnişlerde, grevlerde yükseldiğini söyledi.

Kalkan, OHAL şartlarında 5 bölgede Nakliyat İş Sendikası öncülüğünde direnişte olan MEDLOG İşçilerinin mücadelesini selamladı.