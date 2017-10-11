Kızıl Savaş Bayrağı Hikmet Kıvılcımlı anıldı!

Türkiye Devrimi’nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı Yoldaş, aramızdan bedence ayrılışının 46. Yılında, düşünce oğulları ve kızları olan Halkın Kurtuluş Partililer tarafından mezarı başında anıldı.

Anma etkinliğine DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde direnen Real Market Direnişçileri de katıldı.

Topkapı Mezarlığı önündeki yolda oluşturulan kortejin yürüyüşü ile başlayan etkinlik sırasında sık sık; “Kıvılcımlı Yaşıyor, HKP Savaşıyor”, “Kıvılcımlı Usta Ölümsüzdür”, “Kahrolsun AB-D Emperyalizmi”, “Katil AB-D Ortadoğu’dan Defol”, “Kahrolsun Emperyalizm, Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız”, “Yaşasın Halkların Kardeşliği”, “Şeriat Ortaçağdır”, “İşgal Grev Direniş, Yaşasın Kurtuluş Partimiz” sloganları atıldı.

Hikmet Kıvılcımlı’nın mezarı başında yoldaşlarımız ile bir araya gelerek, öncelikle devrim şehitleri için saygı duruşunda bulunduk.

Yoldaşlarımız gündemi değerlendiren ve Hikmet Kıvılcımlı’nın mücadelesini anlatan konuşmalar gerçekleştirdiler.

İlk konuşmayı Sancaktepe İlçe Yöneticimiz Erdinç Bin Yoldaş gerçekleştirdi.

Erdinç Yoldaş, Hikmet Kıvılcımlı’nın Marksizm-Leninizmin 20. Yüzyıldaki en büyük geliştiricisi olduğunu belirterek, Kıvılcımlı’nın aramızdan bedence ayrılmasına rağmen, teorik ve pratik eserlerinin, günümüzün en karmaşık sorunlarında bile önümüzü bir fener gibi aydınlattığını vurguladı.

HKP’nin bu sayede en tutarlı biçimde günümüz meselelerini çözdüğünü, Hikmet Kıvılcımlı’yı anlamak konusunda çaba sarf etmeyen burjuva ve küçükburjuva solların ise karmaşık sorunlar karşısında aciz bir biçimde teorik çöküntüye uğrayarak, emperyalizmin yedeğindeki programlara doğru yöneldiğini sözlerine ekledi.

Erdinç Yoldaş, Meclisteki dört AB-D’ci partiye ve onların efendilerine karşı kararlıca mücadele etmekte olan tek partinin HKP olduğunu ortaya koydu ve “İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı kazanacak, Demokratik Halk Devrimini başarıya ulaştıracak, Sosyalizmin bayrağını ülkemizin burçlarında dalgalandıracağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmanın ardından Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut Yoldaş söz alarak, gündemi değerlendiren bir konuşma gerçekleştirdi.

Nurullah Ankut, sözlerine ABD Emperyalizminin dünya halklarının güvenliğinin en büyük tehlikesi olduğunu ve Tarihteki en vahşi soykırımların sorumlusu olduğunu hatırlatarak başladı. Bugün ABD Emperyalizminden BOP doğrultusunda silah desteği alan ABD’ci Kürt Hareketi’nin ve ibrikçilerinin, HKP’ye karşı “Kürt düşmanı” şeklindeki karalamasına şu sözlerle yanıt verdi.

“Kürt halkının gerçek dostu biziz. Biz Amerikan uydusu, Amerikan uşağı yeni bir İsrail benzeri Kürt devletine karşıyız. Yoksa eşit, özgür, onurlu Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti’ni savunuyoruz biz. Edirne’den Çin sınırına kadar… Sen Amerikan uşaklığı, yandaşlığı yapıyorsun. Siyonist İsrail’in yandaşlığını yapıyorsun. Halklara düşmanlık yapıyorsun.”

Nurullah Ankut, konuşmasının bir bölümünde bir hareketin niteliğinin sağlam olduğu sürece, niceliğin önemi olmadığına yönelik vurgusunu çeşitli örneklerle açıkladı. Bu mücadelede devrimci olmanın ABC’sinin emperyalizm karşıtlığı olduğunun altını çizdi.

ABD’nin uyguladığı vize ambargosu meselesini, Kaçak Saraylı’nın çıkmazda kalarak Şangay beşlisi ve müttefikleri ile yaptığı ortak çalışmalar dolayısıyla uslandırma harekâtı şeklinde gerçekleştiğini belirtti. Nurullah Ankut, Kaçak Saraylı’nın her türlü şartta mutlak sona yaklaştığını vurguladı. Ancak ne yazık ki, gelecek iktidarın da emperyalizm yörüngesinde olacağını ortaya koyarak sözlerine son verdi.

Bu konuşmanın sonrasında Hikmet Kıvılcımlı’nın öğrencisi, İşçi Sınıfı Önderi İsmet Demir’in mezarı başında toplandık.

Burada da gerçekleşen saygı duruşu sonrasında İsmet Demir’in mücadelesinden kesitler aktaran konuşmayı, Nakliyat-İş Sendikası Örgütlenme Sekreteri Erdal Kopal gerçekleştirdi.

Erdal Kopal, konuşmasında İsmet Demir’in mücadele bayrağının bugün İşçi Sınıfından yana sendikacılık yapan Nakliyat-İş’in elinde olduğunu ve son Real Direnişindeki tavrı ile bunu tekrar kanıtladığını belirtti.

DİSK’in sarı sendikacılık anlayışı doğrultusunda, Nakliyat-İş’e karşı tüm yalnızlaştırma politikalarına rağmen, Nakliyat-İş’in İşçi Sınıfından güç alarak büyümeye devam edeceğini vurguladı.

Anma etkinliğindeki son konuşmayı sarı sendika-patronlar işbirliği ile tazminatsız olarak işten atılan Real Market Direnişçilerini temsilen İdris Polat gerçekleştirdi.

İdris Polat, mücadelelerine destek olan Nakliyat-İş ve Halkın Kurtuluş Partisi’ne teşekkür etti. Onların desteği mücadelemizi yükseltiyor. Başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz, dedi. Konuşmanın sonrasında Real Market mücadelesini destekleyen sloganlarla konuşma sona erdi.

İsmet Demir Yoldaş’ın anmasının ardından, tekrar kortej oluşturarak, sloganlar eşliğinde mezarlığın dışına doğru yürüyüşe geçtik ve mezar başı anma etkinliğimizi sona erdirdik.

Bir kez daha Usta’mıza söz veriyoruz: Demokratik Halk Devrimini gerçekleştireceğiz. Halklarımızı eşit, özgür, kardeş toplumuna ulaştıracağız.11 Ekim 2017

Kurtuluş Partililer