Kurtuluş Partisi Gençliği BOP’a, Ortaçağcı Gericiliğe ve Başkanlığa

HAYIR Demek İçin Taksim’deydi

Ülkemiz, ne yazık ki bugünlerde karanlık günlerden geçiyor. AKP’giller, ülkemizi iktidarları boyunca Hırsızlar İmparatorluğuna çevirdikleri gibi şimdi de Başkanlık sistemi yoluyla Faşist bir din devleti yoluna sokmaya çalışıyor. AKP’giller iktidara geldikleri günden bu yana, emperyalistlerin ülkemizi en az üçe bölme ve bin devletli bir dünya kurma planlarını savunuyor ve uyguluyorlar.

Biz de bu ülkenin gerçek devrimci partisi, gerçek devrimcileri olarak bu gidişe dur demek: BOP’a, Ortaçağcı Gericiliğe ve Başkanlığa HAYIR demek için her alanda sesimizi en gür şekilde çıkarıyoruz.

25 Şubat’ta Kurtuluş Partisi Gençliği olarak bir eylem gerçekleştirdik. Taksim/Odakule’den başlayan yürüyüşümüze polis engel olmaya çalışarak Galatasaray Meydanı’na yürütmeyeceğini söyledi. Fakat Hukukçu Yoldaşlarımızın ve kitlemizin kararlı duruşu sayesinde polisin baskıcı tavrı kırıldı. Önce küçük gruplar halinde pankart ve bayrak açılmadan yürüyüşe izin verileceği söylense de yoldaşlarımızın taviz vermeyen tavırları karşısında polis geri adım atmak zorunda kaldı.

Pankart ve bayraklarımızla, ellerimizde Hikmet Kıvılcımlı, Mustafa Kemal, Che, Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan’ın posterleri ve üzerinde “BOP’a, Ortaçağcı gericiliğe, Başkanlığa HAYIR” yazılı dövizlerimizle Galatasaray Meydanı’na yürüyüşümüzü gerçekleştirdik.

Kitlemizin kararlılığı, cesareti çevremizde bulunan insanlarımızı da etkiledi. Onlar da kitlemizin içine girerek, alkışlayarak, sloganlarımıza coşkuyla katılarak desteklerini gösterdiler. Ve eylemimizden çok etkilendiklerini söylediler. Özellikle kadınlarımızın heyecanları görülmeye değerdi.

“Emperyalistler İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler”, “BOP’a HAYIR, Ortaçağcı Gericiliğe HAYIR, Başkanlığa HAYIR” sloganları eşliğinde Galatasaray Meydanı’nda basın açıklamamızı okuduk.

İstanbul İl Gençliği’nden Doğan Yoldaş’ın yaptığı basın açıklamasında, ülkemizin AB-D Emperyalistleri ve yerli işbirlikçileri AKP’giller tarafından “Büyük Ortadoğu Projesi” adı verilen projeyle parçalanmaya çalışıldığını vurgulayarak “Cumhurbaşkanlığı bile meşru değilken, başkanlık hayallerine düşerek, 15 Temmuz Ganimet Paylaşım Savaşı’ndan ABD tarafından galip getirilmesinden sonra, vatanımızı hızlıca, Tayyibistan Faşist Din Devleti sokma yoluna girmiştir sınıf karakterleri gereği. İşte AKP’giller’in hayal ettikleri budur:

Vatanımızı Faşist Din Devleti haline sokarak BOP’u uygulatmak istiyor ABD Emperyalistleri. Bunun en kolay yolunu da AKP’giller’in başşefini “Başkan” yapmaktan geçtiğini düşünüyorlar, şu an için.

Vatanımızın her köşesinde patlayan BOP’un bombalarını, günden güne artan açlığı, sefaleti, işsizliği kullanarak, “Beni başkan yaparsanız bunların hepsi geçer” diyerek de kandırmaktadır halkımızı” dedi.

Referandumda EVET veya HAYIR demenin tek başına yeterli olmayacağı belirtilen açıklama şöyle sürdürüldü:

“Ancak mesele sadece saf bir başkanlığa EVET mi? HAYIR mı? mes4reelesi değildir.

“Eğer olaya bu gözle bakarsak ülkemizin zaten bir “Hırsızlar İmparatorluğuna” dönüşmüş olduğunu unutabiliriz. Bugüne kadar Kaçak Saraylı ve avanesi ülkemizde ne yasa, ne hukuk bırakmıştır. Mahkemeleri kendi yararları doğrultusunda kullanmış, yasaları kendi suçlarını örtmek için değiştirmiş ve işlemez hale getirmişlerdir. İşte bu sebepten Kaçak Saraylı mücrim ve avanesi ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar; “Yeni Anayasa” diye ortaya sürdükleri demagojik düzenbazlık ve ihanet belgesini, sandıktan yüzde 90’ları bulan bir oy oranıyla bile çıkarmış olurlarsa olsunlar, asla meşru olamazlar.”

Açıklama esnasında metinde geçen “Kaçak Saraylı” ibaresinin okunmasından rahatsız olan ve kendisine hâkim, savcı rolü biçen polisler açıklamamızda suç unsuru bulunduğunu belirterek eylemimizi sonlandırmamız yönünde iki kez anons yaptı. Ancak kararlı duruşumuzdan taviz vermeyerek eylemimizi planladığımız şekilde sürdürdük. Bununla birlikte halkımızın eylemimize yoğun desteği ve katılımı bizlere güç verirken polisleri korkutarak daha saldırgan davranmaktan alıkoydu.

Açıklamanın ardından eylemimiz “Kahrolsun AB-D Emperyalizmi”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız”, “BOP’a HAYIR, Ortaçağcı Gericiliğe HAYIR, Başkanlığa HAYIR” sloganları eşliğinde sonlandırıldı.

Eylemden sonra Partimizde bir “Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirdik. Ve bu toplantımızda da görevlerimizi bir kez daha belirledik:

Kurtuluş Partisi Gençliği olarak bulunduğumuz her alanda, okullarımızda, mahallelerimizde, işyerlerimizde AB-D Emperyalistlerine ve yerli işbirlikçileri AKP’giller’e, onların Yeni Sevr planlarına ve Büyük Ortadoğu Projelerine, Başkanlık hayallerine karşı mücadeleyi yükselteceğiz.

Tüm devrimci, demokrat, yurtsever gençlerimizi Kurtuluş Partisi Gençliği saflarında örgütlenmeye çağırıyoruz. 25 Şubat 2017

Kurtuluş Partisi Gençliği