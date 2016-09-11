MEDLOG İşçileri Bayrama Direnişle giriyor

Nakliyat-İş’ten:

Sendikamıza Üye Olduğu İçin İşten Çıkartılan 130 MEDLOG Lojistik İşçisi Kurban Bayramına Direnişle Giriyor

BASINA VE KAMUOYUNA

İstanbul, Gebze/Kocaeli, Gemlik/Bursa, Mersin, İskenderun, İzmir ve Samsun’da faaliyet göstermekte olan 600 işçinin çalıştığı MEDLOG Lojistik işçileri sendikamızda örgütlenmişlerdir. Sendikamız, yasanın istediği gerekli çoğunluğu sağlayarak Çalışma Bakanlığına yetki için başvurusunu yapmıştır.

Sendikal örgütlenmeden haberdar olan Medlog Lojistik patronu önce bazı üyelerimize iş vermemiş,1 Eylül ‘de çeşitli bölgelerde üyemiz 7 işçiyi işten atmıştır. Sendikamız, işverenin bu işçi ve sendika düşmanı tutumunu kabul etmemiş, işten atılmalara karşı işyerleri önünde direnişler başlatmıştır.

5 Eylül günü Dünyanın ikinci büyük konteyner operatörü olan MSC (Mediterranean Shipping Company) Genel Müdürlüğü önünde, Sendikamız kitlesel bir basın açıklaması yapmıştır.

Burada yapılan basın açıklamasının ardından Medlog Lojistik işten atmalara devam etmiş atılan işçi önce sayısı 116’ya ulaşmış, 9 Eylül itibariyle atılan işçi sayısı 130’a çıkmıştır.

Medlog Lojistik Direnişimiz 7 Eylül’de Gebze de, 8 Eylül’de Mersin ve Bursa/ Gemlik’te, 9 Eylül’de İstanbul ve İzmir’de kitlesel kasın açıklamaları ile sürmüştür.

11. gününde olan Medlog Lojistik Direnişimizdeki işçiler Kurban Bayramına direnişle giriyorlar. İstanbul’da, İzmir’de, Mersin’de, Gebze’de ve Gemlik’te süren Medlog Lojistik Direnişimiz, bütün üyelerimiz işe geri alınıncaya ve sendikalı toplu iş sözleşmeli işe başlayıncaya kadar devam edecektir. 11.09.2016

Nakliyat-İş Sendikası

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Atılan İşçiler Geri Alınsın!

Yaşasın MSC/MEDLOG Lojistik Direnişimiz!

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