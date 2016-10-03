Mersin’de direniş sürüyor

Dünyanın ikinci büyük konteyner Operatörü olan MSC’nin Türkiye konteyner taşımacılığını yapan MEDLOG lojistik işvereni, Mersin işyerinde de sendikalı oldukları için işçi kıyımına 8 işçiyle başlamış ve şuan itibarıyla bu kıyımı 30 işçiye çıkartmış bulunmaktadır.

8 Eylül 2016 günü Nakliyat-İş Konya Şube Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Ünver ve Orhan Şahbaz önderliğinde başlatılan işçi direnişi 30 Nakliyat-İş üyesi işçiyle inançla ve kararlılıkla devam etmektedir.

Direniş Medlog Mersin Plaza önünde, Mersin’deki siyasi partilerin temsilcileri, bazı sendikaların şube yöneticileri ve çeşitli kitle örgütlerinin yöneticilerinin katılımıyla yapılan basın açıklamasıyla başladı. Özellikle yerel basının ilgisi çok önemliydi. Gazetelerde ve TV’lerde yer aldı. Daha sonra TIR’ların bulunduğu tır parkı önünde eylem devam ettirildi.29 Eylül 2016 tarihine kadar direniş günlük basın açıklamaları ve protesto eylemleri biçiminde Medlog Plaza önünde devam ettirilmektedir.

Aralıklarla da olsa medyanın ve kitle örgütlerinin işçi direnişine olan ilgileri ve destekleri devam etmektedir. Direnişin devam ettirildiği Mersin Limanı Adana anayol çıkışı olması nedeniyle halkımızın ve şoförlerin (TIR ve Kamyon ) desteği çok önemli.

30 Eylül tarihi itibarıyla işçilerden alınan vekâletlerle avukat arkadaşımız Ferit tarafından işveren ile yasal mücadele yeni bir boyut kazanmış bulunmaktadır.

Özellikle Mersin işçisinin direnç ve moralini merkezi İstanbul direnişi çok olumlu etkilemiştir. Kendilerine, mücadeleye ve sendikaları olan Nakliyat-İş’e ve önderliğe olan güvenleri üst düzeye çıkmıştır.

HKP Mersin İl Örgütü olarak, işçi direnişinin ilk günü olan 8 Eylül’den bu tarihe kadar işçinin ve gerçek devrimci sınıf sendikası olan Nakliyat-İş’in yanında olduk. Maddi manevi tüm desteğimizi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Gerek basın açıklamaların da gerekse de protesto bekleyişleri süresice hep işçinin ve sendikasının yanın da bulunuyoruz. İşçi arkadaşlarımızla her türlü yakın bağı kurmaya çalışıyoruz. Öncelikle insani değerlerimizi, sınıfa olan devrimci borcumuzu yaşatmaya, göstermeye çabalıyoruz. Örgütlü işçi olmanın önemini, kıymetini gereğini göstermeye özen gösteriyoruz. Partimize karşı işçi arkadaşların tutumu içtenlikli, sıcak ve saygındır. Mümkün olduğunca işçi ile tek tek ilgilenmeye çaba harcıyoruz.

Önümüzde ki süreçte Adana İl örgütümüz başta olmak üzere bölge Parti teşkilatlarımızla birlikte işçi direnişe ortak ziyaretler yapacağız.

Mersin’den Kurtuluş Partililer