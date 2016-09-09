Nakliyat-İş, MEDLOG’taki işçi kıyımına, sendika düşmanlığına karşı mücadeleye devam ediyor

YAŞASIN MSC/MEDLOG LOJİSTİK DİRENİŞİ!

Nakliyat-İş, Dünyanın ikinci büyük konteyner operatörü olan MSC (Mediterranean Shipping Company)’nin konteyner taşımacılığını yapan MEDLOG Lojistik’te örgütlenerek yetki için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurusunu yapmıştı.

Ancak örgütlenmeden haberdar olan işveren saldırıya geçti ve değişik ilerden sendikaya üye olmuş işçileri tehditlerle, iftiralarla sendikadan istifa ettirmeye çalıştı. İstifa etmeyen, sendikasına, ekmeğine sahip çıkan üyeleri ise işten çıkardı. Ülke genelinde 116 Nakliyat-İş üyesi, MEDLOG işvereni tarafından işten çıkartıldı.

Nakliyat-İş, işverenin bu işçi-sendika tutumunu, anayasaya ve yasalarla aykırı bu hukuksuzluğunu bir haftadır örgütlü bulunduğu her ilde basın açıklamaları ile dile getirdi, teşhir etti. MSC firmasının İstanbul’daki Genel Müdürlüğünde, Gebze’de, Gemlik’te, Mersin’de bulunan depolarının önünde atılan üyelerle birlikte eylemler yaptı.

Bu gün de İzmir ve İstanbul’daki depoların önünde atılan işçiler ve aileleri ile birlikte basın açıklaması yapıldı. İşverenin bu yasa tanımaz tavrı bir kez daha protesto edildi. Üyeleri tam da okulların açılacağı zaman ve Kurban Bayramı arifesinde işten çıkartarak işsizlik cehennemine atan işverenlerin işçi-sendika düşmanı yüzleri bir kez daha teşhir edildi.

İstanbul’da yapılan basın açıklamasına işten atılan üyeler, yöneticiler ve işyeri temsilcileri katıldı.

Basın açıklaması Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu tarafından yapıldı. Küçükosmanoğlu MEDLOG’daki örgütlenme sürecini ve şu an gelinen yetki aşamasını anlatarak asıl amacın atılan üyelerin tamamının işlerine geri dönmesi ve işyerinde toplu iş sözleşmesi imzalamak olduğunu belirti. Konuşmasında işverenin buna tahammül edemediğini ve kanunsuz lokavt uygulayarak üyeleri işten attığını, bunun anayasaya aykırı olduğunu ve suç olduğunu, bu nedenle de sendika olarak MEDLOG yöneticileri hakkında her ilde suç duyurusunda bulunularak davalar açıldığını belirtti. Küçükosmanoğlu MSC/MEDLOG Lojistik işverenini bir kez daha uluslararası ve ulusal sözleşmelerle, anayasa ve yasalarla güvence altına alınan örgütlenme, sendikaya üye olma hakkına saygı göstermeye davet etti. Basın açıklaması atılan sloganlarla sona erdi.

İzmir’de yapılan basın açıklamasını ise Nakliyat-İş Ege Bölge Temsilcisi Zeki Olkun yaptı. Basın açıklamasına atılan üyelerin eşleri ve çocukları da katılarak destek oldular. Halkapınar’da toplanan işçiler alkışlar ve sloganlarla işten atılmaları protesto etmek için Alsancak’ta bulunan MSC/MEDLOG Lojistik Müdürlüğü’ne yürüyüş yaptılar. İşyerinin önünde yapılan basın açıklamasında Zeki Olkun işverenin bir an önce bu haksız ve yasa dışı tutumundan vazgeçmesini ve işçilerin sendikalaşma haklarına saygı göstermesini istedi. İzmir’deki örgütlenme sürecini anlatarak diğer illerde olduğu gibi İzmir’deki üyelerin de işten atıldığını, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti. Tüm illerde olduğu gibi İzmir’de de atılan işçiler geri alınıncaya kadar mücadelenin devam edeceğini belirtti. Sendika Avukatı Tacettin Çolak da, işverenin bu kanunsuz lokavt ve hukuksuzluklarına ilişkin davalar açıldığını belirtti. Basın açıklamasında ITF (Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu) tarafından gönderilen dayanışma mesajı da okundu. Açıklama sonrası işçiler işyeri önünde bir süre oturma eylemi yaptılar. Atılan sloganlar eşliğinde eylem sona erdi. 09.09.2016