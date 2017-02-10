Nakliyat-İş’ten: DİSK’in Kuruluşu’nun 50. Yılı’nda,KEMAL TÜRKLER’in Mezarı Başında Olacağız

DİSK’i Kuruluşu’nun 50. Yılı’nda,

13 Şubat Pazartesi günü

1 No’lu kurucusu ve ilk Genel Başkanı, gerçek bir işçi önderi olan

KEMAL TÜRKLER’in mezarı başında olacağız

DİSK işçilerin ekonomik ve demokratik mücadele örgütü olarak ülkemizde, sarı-Amerikancı, sendikacılığa karşı sermayeden ve devletten bağımsız, demokratik sınıf ve kitle sendikacılığını temsil etmek amacıyla kurulmuş ve yıllar boyunca bu yolda ilerleyerek işçi sınıfı mücadelesine çok büyük kazanımlar sağlamıştır.

Türkiye işçi sınıfı mücadelesine altın harflerle yazılan büyük Saraçhane Mitingi, Kavel Direnişi, şanlı 15-16 Haziran grev ve direnişlerini, 51 yıllık 1 Mayıs yasağının işçi sınıfın gücüyle son verilmesinde ve 1 Mayısların Taksim Meydanında kitlesel kutlanmasını, DGM direnişlerini, Faşizme İhtar Eylemleri eylemlerini gerçekleşmesinde sadece önderlik değil bir militan olarak siperin en önünde yer alan önderimiz Kemal Türkler’i DİSK’İn 50. Kuruluş yılında mezarı başında anmak sadece bir görev değil aynı zamanda bize bıraktığı utkan geleneğinin neferleri olduğumuzun da ilanıdır.

Kuruluş Bildirgesi’nde; “Emperyalizmin, devletimizin ve milletimizin hayatına yeniden kastetme çabalarının arttığını ve bir avuç sömürücünün, aracının, kapkaççının bu çabalara katıldığını görmektedir” cümlesiyle genel felsefesini ortaya koyan DİSK’e ve bu kimliğe sahip çıkan bağlı sendikalara bugün ülkemizde yaşananları dikkate aldığımızda, kuruluş günlerinde olduğundan çok daha fazla üzerimize görev ve sorumlulukla omuzlarımızda olduğunun bilincindeyiz.

İşçi sınıfının bugün yaşadığı sorunlarla mücadele edebilmek sadece Kemal Türkler döneminde olduğu gibi DİSK’i DİSK yapan anlayış ve ilkeleri hayata geçirebilmekle mümkün olacaktır.

Bu nedenle DİSK’in 50. Kuruluş Yıldönümü’nde; Kuruluş Bildirgesi’nde vurgulananları ve yükseliş dönemindeki anlayış, ilke ve değerleri tüm topluma bir kez daha hatırlatmak adına, Dönemin unutulmaz lideri Kemal Türkler’in mezarı başında anmayı bir gereklilik olarak gördüğümüzü tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Saygılarımızla.

TARİH: 13 Şubat 2017 PAZARTESİ

YER: Topkapı Mezarlığı Kemal Tükler mezar başı…

Toplanma Saati: 10.30 (Topkapı Mezarlığı önü…)

Yürüyüş: 11.00

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